Ska Core Fest movimenta o fim de semana em Londrina

No próximo domingo, 10 de abril, às 19 horas, será realizada a Ska Core Fest no Cativeiro Bar (Av. Castelo Branco, 1.537). As atrações da primeira edição desta festa, que une vertentes da música jamaicana, como o ska e o rocksteady, com a música norte-americana, como o punk rock e o hardcore, são NOFIMDODIA, Surface, Londrina Ska Clube e o DJ Marcelo Sapão. A entrada custa R$10 e é adquirida apenas no local do evento.

Em 2022 a Surface completa 25 anos de história. Criadaem1997, a banda de punk rock já lançou cinco CDs, duas fitas Demo, um CD split, 2 DVDs e tocou emvários shows e festivais do gênero por todo o Brasil. O quarteto londrinense se mantém fiel ao punk e hardcore, conciliando o peso do instrumental com a melodia dos vocais femininos. Atualmente, a Surface é formada por Heloisa Trida (vocal), Claudia Fraga (baixo), Ivo Oliveira (guitarra) e Luís Eduardo Cientista (bateria). A discografia da banda está disponível gratuitamente nas principais plataformas musicais de streaming.

A banda NOFIMDODIA representa a cena hardcore de Londrina com muita consistência e credibilidade desde 2005. O quarteto, integrado por Johnny Marques (bateria), Cesinha (vocal), Lanzo Fontoura (baixo) e Ricardo Rafalski (guitarra), se apresentou ao lado de referências do estilo, como Paura, Questions e CVOD, e continua na ativa organizando shows, por meio do Coletivo Norte, e fortalecendo o cenário punk e hardcore do Norte do Paraná. O EP “NOFIMDODIA”, lançado no mesmo ano de estreia da banda, pode ser ouvido no Spotify.

Misturando a batida do ska e nuances de outros ritmos jamaicanos, como o reggae e o rocksteady, o Londrina Ska Clubechega neste ano com novidades. A banda gravou recentemente o primeiro EP com quatro composições e se prepara para fazer o lançamento deste trabalho ainda em 2022. Há 11 anos na estrada, o septeto atualmente é formado por Daniel Thomas (vocal e baixo), Billy Monster (bateria), Ricardo Dantas (teclado e vocais), Fabio da Cunha (sax), Giovani Viecili (sax), André Felipe (guitarra e vocais) e Teixeira Quintiliano (guitarra). Os vídeos da Londrina Ska Clube estão disponíveis no canal da banda no YouTube.

Tex Quintiliano/Asimp