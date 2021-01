Sophia Eldo começa o ano com o lançamento do seu novo clipe e também de sua grife de roupas infantis

A miss universo infantil e agora cantora Sophia Eldo, está cada dia mais entusiasmada com seus novos projetos.

O ano de 2021 já começou com tudo e o pé direito para a gatinha que está prestes a lançar o seu novo trabalho musical.

Sophia, gravou uma série de clipes que serão lançados agora no início do ano. Segundo seus produtores, o objetivo do trabalho é resgatar a verdadeira essência das crianças, trazendo cada vez mais o universo infantil com as cantigas de roda, muitas cores e bastante alegria.

Um dos clipes contou com a participação especial da apresentadora Mara Maravilha, a qual despontou para o sucesso como apresentadora infantil e conhece muito bem este universo, e após conhecer o trabalho de Sophia, aprovou e gostou bastante do projeto.

Sophia Eldo, ficou conhecida mundialmente após vencer o concurso Miss Universo Baby, e desde então sua carreira vem em uma crescente evolução, partindo também para o segmento empresarial com o lançamento da linha de óculos “Sophia Eldo Collection”, e agora também com o lançamento da sua própria grife de roupas infantis.

