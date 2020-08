Sucesso no Brasil inteiro, com "Investe em Mim", Jonas Esticado lança CD

Há 4 semanas entre as cinco mais tocadas do Spotify com “Investe em Mim” cantor prepara álbum promocional

Ele não para! Depois de gravar um clipe com o cantor Wesley Safadão e firmar ainda mais a parceria com Gusttavo Lima, dividindo cena em lives e outros projetos, Jonas Esticado lança nesta quinta-feira, dia 27 de agosto, um CD Promocional para tocar nos paredões. Não satisfeito em ocupar há 4 semanas consecutivas os topos das paradas com “Investe em Mim”, música que já soma no canal do artista quase 64 milhões de views, Jonas atualiza o repertório e lança 12 faixas, entre elas 2 inéditas e 8 autorais.

Com o nome de “Promocional de Setembro”, Jonas se dá por satisfeito com o poder que a internet tem em democratizar uma obra. Além das plataformas digitais, o CD vai ser distribuído, também, para os principais centros das capitais.

“Quero ver o Brasil inteiro escutando o melhor do repertório e Jonas Esticado. É mais um pra tocar nas paradas e colocar todo mundo pra dançar e, claro, se apaixonar”, afirma Jonas.

Em tempo: Sem data firmada, Jonas prevê estreia ainda para o mês de setembro, com “Isca” em feat com Wesley Safadão