Sugar Mommies? Famosas que engataram romance com jovens e driblaram olhares preconceituosos

Mesmo diante de uma sociedade em que somos julgados diariamente por quase todas as nossas escolhas, elas são a prova de que o amor não tem mesmo idade

Reprodução/SBT

Não são só os “sugar daddies” que engatam romances com mulheres mais jovens. Aquele conceito de que amor não tem idade é colocado em prática por muitos famosos, que mostram que realmente é possível um romance sem pensar no ano que a outra pessoa nasceu. Mamma Bruschetta, Luana Piovani, Fafy Siqueira, Cissa Guimarães são algumas celebridades que inspiram romances com Sugar Mommies - mulheres bem-sucedidas que saem com homens mais jovens, segundo a rede social Universo Sugar.

Mamma Bruschetta e o namorado militar - 36 anos mais jovem

A apresentadora mamma bruschetta, de 70 anos, revelou à revista Quem que está namorando um militar, 36 anos mais jovem que ela. O namoro recente tem sido mantido com discrição por conta da profissão dele. A apresentadora confessou que redescobriu o prazer após 40 anos sem sexo. “Eu redescobrir minha vida sexual antes do diagnóstico, dois anos atrás. E sexo sempre anima e faz parte da vida saudável de uma pessoa”, contou Mamma ao veículo.

A artista passou por uma cirurgia para retirar um tumor maligno. Agora, ela está na fase final do tratamento.

Silvia Abravanel e seu ex- segurança particular - 20 anos de diferença

Aos 49 anos, a filha “Homem do Baú”, Silvia Abravanel assumiu o relacionamento com o Polícia Militar de São Paulo, Vinicius de Oliveira, de 29 anos. O casal se conheceu quando a apresentadora o contratou para prestar serviço de segurança pessoal para ela. 'Sabe a história do filme 'O Guarda Costas'? Então, a vida imita a arte. A gente se aproximou mais por amizade mesmo', comentou a filha do Silvio Santos ao colunista Leo Dias.

Luana Piovani e o jogador de basquete Ofek Malka - 20 anos

Em 2019, na chamada de seu programa "Luana é de lua", ao declarar que gosta de se envolver com pessoas mais novas, Piovani auto intitulou-se como “Sugar Mommy”.

Atualmente Luana Piovani, de 43 anos de idade, namora Ofek Malka, jogador de basquete 20 anos mais novo que ela.

A apresentadora disse que não tem problema com a diferença de idade, mas revelou que sofreu preconceito da atual sogra quando foi apresentada a ela.

A atriz foi vista com o jogador pela primeira vez em julho de 2019, quatro meses após o anúncio do fim do seu casamento com o surfista Pedro Scooby.

“Neymar Mãe” e o modelo Tiago Ramos – 30 mais jovem

Neymar da Silva Santos e Nadine Gonçalves, ficaram casados por 25 anos, em 2016 o relacionamento terminou.

O caso da mãe do jogador Neymar, Nadine Gonçalves, 52, anos, com o modelo Tiago Ramos, onde havia uma diferença de 30 anos, acabou após muitas polêmicas envolvendo os dois. A mãe do atacante do Paris Saint German acabou sofrendo uma forte pressão da família para que o relacionamento acabasse de uma vez, após ida e vindas.

Cissa Guimarães e o ator Diogo Almeida – 29 de diferença

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães, da TV Globo, 63 anos, engatou um romance com o ator Diogo Almeida em 2016. O casal tinha 29 anos de diferença de idade, mas eles não pareciam se importar, apesar de não terem assumido publicamente o relacionamento.

Cissa também já foi casada três vezes: com Paulo César Pereio, pai de seus dois primeiros filhos; com Raul Mascarenhas e com João Batista Figueira de Melo.

Fafy Siqueira e atriz Fernanda Lorenzoni - 34 anos mais jovem

Aos 65 anos, Fafy Siqueira revelou em março que está namorando com a cantora e assistente de produção Fernanda Lorenzoni. As artistas, de 65 e 30 anos, respectivamente, aproximaram-se quando trabalharam juntas no teatro, na comédia “Forever Young”, em 2016.

A atriz e cantora está longe da televisão desde sua participação no Popstar, em 2018. Durante o programa global, Fafy chegou a reencontrar seu ex-noivo Elymar Santos, que foi jurado do programa em um dos dias de apresentação. A humorista também já ficou noiva do produtor Cássio Reis, de quem se separou em 2014.

As ‘sugar mommies’ costumam ser bem-sucedidas, ter idade entre 40 e 65 anos e buscam parceiros jovens e atraentes. De acordo com a rede social Universo Sugar, para interagir com os jovens, desembolsa-se de R$ 169,00 a R$ 799,00 por mês.

A verdade é que idade não é um fator definitivo para uma relação dar certo ou não, e as sugar mommies provaram isso driblando olhares curiosos e comentários agressivos e preconceituosos.