Sula Miranda chegará no local da sua live, sábado, no "Caminhão Patriota"

O empresário Luciano Hang, proprietário da maior loja de departamentos do País, com 148 unidades da Havan espalhadas pelo Brasil, é um grande fã de Sula Miranda e, por isso, é um dos patrocinadores da live da cantora sertaneja, que ocorrerá no próximo sábado, dia 18, a partir das 17h, nas redes sociais (@sulamiranda_oficial, https://www.facebook.com/oficial.sulamiranda/ e https://www.youtube.com/sulamirandaoficial. “No ano passado, quando estava tirando minha carteira de motorista para dirigir caminhões eram as suas músicas que tornavam minhas aulas mais animadas”, declara.

A “Rainha dos Caminhoneiros”, título recebido na década de 80, chegará no local da live, Itú (SP), no “Caminhão Patriota”, uma forma de homenagear os caminhoneiros, profissionais que mostraram o quanto são importantes e indispensáveis nessa pandemia.

A Havan firmou uma parceria com a Pionner e, durante a live, será sorteado um kit multimídia da marca. Todas as doações arrecadadas durante a live, que terá duração de 3 horas, serão destinadas a Childhood Brasil, instituição da qual a cantora é embaixadora de uma das suas principais ações, o Programa Mão Certa. Esse programa tem por objetivo oferecer proteção a crianças e adolescentes contra a exploração sexual nas rodovias brasileiras.

Sula Miranda

A cantora, de 56 anos, começou sua carreira no grupo “As Mirandas”, juntamente com suas irmãs Yara e Maria Odete (Gretchen), e mais tarde viraram o quarteto “As Melindrosas”, com a participação da amiga Paula. O primeiro LP Disco Baby”, foi um enorme sucesso, alcançando a marca de 1 milhão de cópias vendidas.

Depois de um tempo, Sula assumiu carreira solo e já contabiliza 34 anos de sucesso. Ela se tornou um ícone no movimento de renovação da música sertaneja, com uma mistura da tradicional música caipira com toques de modernidade. Um dos seus grandes sucessos foi “Caminhoneiro do Amor”, com o qual ganhou um Disco de Ouro.

Liliani Bento/Asimp