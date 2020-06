“Talvez role alguma coisa e pelo visto Anitta aprovou’ diz Rita Cadillac sobre affair com Painitto

Rita Cadillac deu o ar da graça no programa da Anitta no multishow e claro causou muito! Mauro Machado, o Painitto ficou todo assanhadinho pro lado da ex-chacrete que revelou no Canal Lisa, Leve e Solta, da jornalista Lisa Gomes que o pai da poderosa lhe enviou mensagens carinhosas pós programa, “Mandou mensagens após a gravação do programa e disse que foi um prazer falar comigo e tá desejando que isso acabe rapidinho pra gente se conhecer ‘tete a tete’.

E garante que não passou disso, “Não tô pegando ninguém. Painitto foi uma pessoa maravilhosa, super educada e a gente só combinou pós pandemia, ou ele vem pra São Paulo ou vou para o Rio, para Cabo Frio, Arraial da Juda, Arraial do Cabo comer peixinho, porque adoro comer peixinho” brinca.

Ainda na entrevista Rita Cadilac deixou escapar que quer conhecer melhor Painitto, “Porque não? Talvez role alguma coisa e pelo visto Anitta aprovou”.

Assista entrevista na íntegra: https://www.youtube.com/watch?v=ZueboKnRB1I