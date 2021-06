Tarcisio do Acordeon lança EP do DVD

“Meu Sonho” chega em todas as plataformas digitais

O que te faz sonhar? As respostas podem ser diversas, mas para Tarcisio do Acordeon, é mais do que a realização de um sonho, como ele mesmo diz: “Este trabalho é uma homenagem ao meu sonho que se realizou. Chegar ao topo das paradas, fazer parcerias com ícones da nossa música, levar o maior e mais emblemático instrumento que representa muito mais que um ritmo, mas todos os nordestinos e a luta de suas famílias. Quando eu carrego comigo o acordeon, é muito mais que um símbolo, é a resistência de um povo”, essa é a máxima do DVD do cantor Tarcisio do Acordeon, gravado no mês passado em Fortaleza e que vai ser dividido em três partes. O primeiro lançamento em EP, chega em todas as plataformas digitais, nesta sexta-feira, dia 4 de junho. Na divisão: “Meu Sonho”, que carrega o título do álbum, e composição de Renno Poeta e Rodrigo Reis é a aposta para este trabalho depois do sucesso de “Você tem meu whats app”, “Nega”, “Só não divulga”, “Esqueceu foi porra”, entre outras que fizeram o nome de Tarcisio alçar voos incríveis nas plataformas, na crítica e com o público. Para somar o sucesso do set list dessa primeira parte temos ainda: “Eu tenho a senha”, Vaqueiro Ferido” e “Hoje dói”.

“Estou mega ansioso para este projeto. A primeira faixa que a gente escolheu é a resposta para tudo que vem acontecendo em minha carreira”, reforça Tarcisio.

