Tathi Piancastelli, atriz e influenciadora digital com síndrome de Down, realiza live com a participação especial de Luiza Brunet

No formato express, com 15 minutos, o próximo encontro do projeto "Oi Eu Estou Aqui", que desmistifica as pessoas com deficiência, acontece hoje, dia 29

A atriz e influenciadora digital com síndrome de Down, Tathi Piancastelli, promove o trabalho de desmistificação das pessoas com trissomia do cromossomo 21, de forma leve e criativa em seus projetos no teatro e nas redes sociais. Hoje (29) realizará uma live com a participação especial da modelo, atriz, empresária e ativista contra a violência doméstica, Luiza Brunet. O encontro será transmitido no Instagram, às 19h15, em um formato curto de 15 minutos, com o intuito de encerrar Setembro Verde, mês dedicado a dar visibilidade e inclusão à pessoa com deficiência.

"Por preconceito ou descriminação, a pessoa com deficiência sempre esteve longe dos espaços de fala e decisão. Muita gente nunca teve oportunidade de ouvir alguém com a Síndrome de Down e perguntar coisas para mim. Esta é uma chance, pois as lives são para todo mundo. Quero estourar bolhas e as pessoas saberem que faço coisas", conta Tathi Piancastelli.

No formato express, com duração de 15 minutos, a influenciadora digital apresenta uma conversa espontânea e alegre sobre diversos temas, conscientizando da importância da inclusão e diversidade. Para mostrar que existem outras possibilidades, além do nosso universo, ao final do bate papo, a atriz estoura bolhas de sabão de verdade, em alusão a quebra de barreiras e ao primeiro passo para conhecer pessoas novas e sair da bolha social. Com um público diversificado, já passaram pela live o chef Lucas Corazza, o ator Renato Liveira, a apresentadora Fernanda Pontes, o comediante Paulinho Serra, a empresária Mônica Sousa, filha de Maurício de Sousa, e a fotografa Nila Costa.

Além de ter se tornado personagem do Maurício de Sousa, a Tati, o que reforça a relevância da sua atuação na causa, no teatro Tathi Piancastelli realiza um trabalho artístico engajado, abordando a síndrome de Down de forma a encorajar a sociedade a perceber a importância da representatividade em todos os segmentos. Em parceria com o diretor Fabio Costa co-escreveu o espetáculo solo, com três atos, "Oi Eu Estou Aqui" apresenta a jornada de Ana Vasconcelos, uma mulher com trissomia em busca da independência e autonomia. O projeto foi exibido durante a Bienal de Veneza e a versão longa em um ensaio aberto em Miami. Próximo ano a turnê abre no Brasil, no Itaú Cultural de São Paulo. Em 2016, "Menina dos Meus Olhos", peça de teatro escrita e protagonizado por ela, com a participação de outros 10 artistas sem deficiência, recebeu o prêmio de Melhor Teatro/Espetáculo no Brazilian International Press Awards USA e indicação a Melhor Atriz.

Além das lives, a ativista está preparando para 2021, o lançamento do documentário, "Alvorada para Todos", uma iniciativa do Instituto MetaSocial e da Meta Produções Artísticas. E a exposição, Inside Out, com 18 fotos mostrando a vida de Tathi por meio de imagens registradas pela fotógrafa Nila Costa e dos artistas Manu Militão e Jonatas Chimen.