Tatiane Sampaio & família Retro grava clipe no Rio

NobRio de Janeiro o grupo família retrô com os integrantes dos morenos, Betinho, PQD e Gerson Dupan ex kiloucura, essa formação desse projeto foi montado há 2 anos , e essa semana eles gravaram um clip música inédita “ De peito aberto” , e contou com a participação ESPECIAL de Tatiane Sampaio ela que está cada vez mais carioca, esteve aqui no Rio de Janeiro

para estar fazendo com Betinho o papel principal do clip, onde acontece um drama, que foi dirigido pelo Leonardo Gomes e Cássio Regis, a mansão cinematográfica foi na Barra da Tijuca , e uma locação nas pedras do recreio.

A assessoria de Taty também revelou que em fevereiro, ela irá participar de um fashion film de uma marca carioca de roupas femininas, mas ainda prefere guardar segredo.