The Voice Brasil – Carlos Junior integra o time de Brown

Mineiro e morador de São Paulo, o cantor Carlos Junior escolheu a música “ Final de Tarde” de Péricles para a audição no programa e rendeu a aprovação de Carlinhos Brown

Carlos entrou no mundo da música aos cinco anos, com aulas de teclado. Durante todo o período escolar fez parte de um coro com o qual viajou para muitas cidades do Brasil e fez uma turnê pela Europa em 2001.

Saiu técnico de música aos 17 anos do conservatório em que estudou, mas desde aos 15 anos já se apresentava em casamentos e eventos sociais.

Na faculdade cursou música e em 2012 na conclusão do curso, foi aprovado para ingressar na montagem do espetáculo “ O Rei Leão”. Após dois anos de temporada, retornou as apresentações em eventos sociais e corporativos e começou a dar aulas.

Recentemente fez a direção musical do espetáculo “ godspell”.

Telma Cascello/Asimp