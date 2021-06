Thiago e Graciano divulgam o projeto acústico ‘Voz e Coração’

Primeiro EP será lançado em comemoração ao dia dos namorados e traz composições românticas assinadas pela dupla

Não é novidade pra ninguém que Thiago e Graciano são excelentes compositores e que tem músicas gravadas por grandes artistas como Bruno e Marrone, Henrique e Juliano, Luan Santana, Maiara e Maraisa, Marcos e Belutti, Sorriso Maroto, Inimigos da HP e muitos outros. Agora, chegou a hora da dupla lançar um projeto que retrata a personalidade de escrita de ambos: bem romântica. “Voz e Coração” traz 8 músicas -sendo 7 delas compostas pelos cantores - e teve seu primeiro EP, com 4 faixas, lançado dia 11 de junho, véspera do ‘Dia dos Namorados’, em todas as plataformas digitais. O primeiro compilado vem acompanhado do videoclipe da faixa foco e autoral ‘Nó de Marinheiro’, disponível no YouTube a partir de meio dia de sexta-feira. A outra parte do álbum fica disponível em julho.

Ouça aqui: https://SMB.lnk.to/VozECoracao01

Sobre o projeto, Thiago conta “O álbum foi gravado de forma totalmente solta e despretensiosa, sem os moldes atuais de pré-produção. Fomos para o estúdio e gravamos da forma mais simples, sem usar, inclusive, nem fone de ouvido e instrumentos pré-gravados”.

E sobre as canções, Graciano completa: “As músicas escolhidas foram escritas por nós há algum tempo já. Sempre cantávamos nos encontros de amigos e todo mundo gostava bastante, mas como não conversava com nosso projeto do momento (o DVD “No Bar da Facul”), guardamos com muito carinho. E agora chegou a hora de mostrar pra todo mundo o resultado de um trabalho feito com voz e coração”.

O álbum foi gravado no estúdio do produtor musical Gabriel Pascoal, em São Paulo, de forma acústica – apenas voz, violão e piano. O primeiro compilado, que sai no dia 11/06, traz 04 faixas inéditas, sendo a foco “Nó de Marinheiro”, composta por Thiago, Graciano e Marcos Esteves. “Somente nessa faixa adicionamos uma pitada de sanfona, mas todas as outras são somente voz, violão e piano mesmo” confessa Thiago.

O lançamento é uma surpresa que a dupla preparou com muito carinho para comemorar o ‘Dia dos Namorados’. A ação de divulgação do projeto nas redes sociais da dupla, está sendo feita com vídeos gravados por famosos e anônimos, dando seus depoimentos sobre o que mais sentem saudade quando estão longe de casa, seja por conta do trabalho ou qualquer outro motivo pessoal.

No total, o álbum terá 08 faixas, sendo seis delas inéditas e duas regravações, sendo uma delas, a faixa “Boca Pequena”, gravada no primeiro projeto de Thiago e Graciano, o DVD “Como Tem Que Ser”. A outra regravação é Butterfly, que já foi cantada por Zezé Di Camargo e Luciano e Luan Santana.

Graciano finaliza “É um projeto que temos um carinho muito grande, boa parte pelas músicas que retratam exatamente nosso estilo de composição. Gostamos muito de escrever canções românticas, inclusive vários artistas já gravaram algumas nossas, e agora chegou a nossa vez de gravar de forma despretensiosa e a vontade”.

O EP1 do projeto ‘Voz e Coração’ estará disponível em todas as plataformas digitais no dia 11 de junho. Na mesma data, o videoclipe da faixa foco “Nó de Marinheiro” ficará disponível no YouTube, ao meio dia. Os demais serão lançados posteriormente.

Juliana Sagnori/Asimp