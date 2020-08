Tierry grava DVD em Goiânia com participação de Marilia Mendonça, Gusttavo Lima e Léo Chaves

Show acontece dia 11 de agosto

Em uma crescente ascenção no mercado fonográfico com duas músicas em destaque ("HB20" e "Hackearam-me") e mais outras do álbum autoral, lançado este ano, nas paradas de sucesso, Tierry se prepara para gravar DVD em Goiânia, no dia 11 de agosto. Seguindo todas as normas da OMS (Organização Mundial da Saúde), sem plateia e com banda reduzida, o show terá transmissão nos canais do artista, para o público de casa acompanhar o registro ao vivo. Para a ocasião especial, três participações ilustres em cena: Gusttavo Lima, Marilia Mendonça e Léo Chaves. Os convidados vão entrar em momentos diferentes, respeitando a orientação de distanciamento social, de acordo com os protocolos de segurança exigidos pelas autoridades de saúde.

Famoso por ser o compositor preferido das estrelas e por se consagrar no cenário das composições, Tierry ou Tiehit, como é conhecido no meio musical, aposta cada vez mais em seu talento como cantor, tendo este bônus a seu favor. As suas melodias são marcadas pelo refrão “chiclete” e por falar de amor da forma como as pessoas vivem. “Acredito que as minhas músicas são muito bem recebidas pelo público por retratar a forma como os sentimentos acontecem mesmo. Falo de tudo, de amor, de traição, de vida, de curtição. Penso que esta é a verdadeira fórmula de ter êxito nas canções e elas serem tão bem aceitas por todos”, completa Tierry, que já foi gravado por nomes como Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Luan Santana, Wesley Safadão, Zé Neto e Cristiano, Matheus e Kauan, Léo Santana e tantos outros importantes nomes da música do nosso país.

Com uma agenda de 25 shows por mês, Tierry deu uma pausa nos palcos por conta da pandemia. Mas isto não afastou o artista dos seus fãs. O cantor fez cinco lives, desde o início do decreto que proíbe eventos ao vivo. Usando o seu canal no youtube, criou o "Tierry convida”, que contou com nomes como Kevi Jonny, Pablo e Jonas Esticado. Teve ainda outras transmissões sem companhias e que geraram milhares de acessos em seu canal.

Com referência no cantor Pablo, seu amigo e grande incentivador de carreira como cantor, Tierry comemora a oportunidade dada pelo rei da sofrência por ter aberto este campo para novos nomes do gênero. Sendo assim, já participou com ele de álbuns anteriores e regravou canções que fizeram sucesso até com Maria Bethânia, "Vingança do Amor”, composição de Tierry, interpretada por Pablo e regravada pela ícone da MPB.

Com nome do álbum ainda indefinido, produção de video de Rafael da Terra Produções, produção musical de Matheus Keneddy, direção e arranjos de Cássio Henrique, o repertório traz 8 músicas inéditas e 8 já conhecidas do público. São elas: "Super Recaida”, “Amava porra nenhuma”, “Eu tô com uma puta”, “HB20”, “Cracudo”, “Eu já peguei coisa pior”, “Prego e Martelo”, “Choque térmico”, “Disco Arranhado”, “Hackearam-me”, “Tifany”, “Profissional do amor”, “Coração de espelho”, “Acertou na Mosca”, ““Dá seus pulos coração" e “Vende- se esta casa”.

Tierry consolida, mais uma vez, a antiga é fiel parceria com Gusttavo Lima neste novo registro, já que, com ele, tem Cem Mil” como a música mais tocada de 2019, ganhando prêmios e certificados das plataformas digitais. Na ocasião, os dois vão regravar “Acertou na Mosca”, agora com clipe do DVD. Para selar uma antiga amizade, Léo Chaves é outro feat confirmado por Tierry: “Vamos estrear com pé direito e com uma inédita. “Dá seus pulos coração” é a escolhida", arremata ele. No mesmo campo de atuação e com uma admiração longeva reciproca, Tierry e Marilia Mendonça firmam sociedade neste trabalho. Portanto, segurem as lágrimas e sejam fortes! Marilia chega com uma atuação importante: a rainha da sofrência é a voz escolhida para interpretar junto com o artista a queridinha do momento, que soma mais de 20 milhões de acessos no youtube. Isso mesmo: "Hackearam-me" ganha versão na voz da cantora e promete ser ainda mais explosiva.

“Vai ser mais um capítulo da minha história, que escrevo com amigos e com a ajuda dos meus fãs, que me trouxeram até aqui. Escolhi Goiânia por ser este celeiro musical. Sempre sonhei com este momento e ele chegou. Não dava mais pra adiar. Vamos tomar todos os cuidados: a banda vai ser reduzida só para pegar imagens , já que temos tudo gravado, menos as vozes, e quero começar o lançamento até o final de agosto,”, confessa Tierry.

"Tierry Voziletra - O Tiehit"

Natural de Salvador (Bahia), o cantor e compositor Tierry (31) sempre foi conhecido como um dos maiores compositores do país, com musicas estouradas nas vozes dos maiores artistas do Brasil em diversos gêneros musicais, emplacando no mínimo 8 músicas nas rádios por ano. Assim, nascia o apelido de “TIEHIT”, que ele ganhou por parte dos fãs e colegas de trabalho. Há cinco anos, o HIT MAKER começava a sua carreira nos palcos, fazendo parcerias importantes com grandes nomes da música popular como Simone e Simaria, Lucas Lucco, Wesley Safadão e Xand avião, alcançando grande sucesso no Norte e Nordeste. Em 2017, consolidou a sua carreira no mercado sertanejo emplacando Hits como “Casado namorando solteiro" e "Moça do espelho". Na mesma época, uma grave enfermidade acometia o seu filho, fazendo com que ele se afastasse temporariamente da carreira, pedindo para sair da produtora Audiomix, da qual fazia parte do casting. No final de 2018, Tierry volta a lançar suas músicas e investe pesado na rádio a canção “Vende-se esta casa”. Em novembro de 2019, Tierry retorna as suas origens, cantando o arrocha, com pouco investimento e, com um disco de baixo orçamento, alcança o sucesso como sempre desejava. Com um mês de lançamento, o seu álbum para o verão ficou entre os mais baixados da internet. O álbum com 15 faixas autorais, entre inéditas e regravações, recebe o sugestivo título "Acertou na mosca” e já virou febre nas redes sócias por conta de uma música viral chamada “Cracudo”. Música essa que conta a história de uma pessoa traída, mas que continua amando o traidor, tendo ainda que lidar com desprezo do próprio algoz. Com analogia, trocadilhos divertidos e uma melodia chiclete, "Cracudo” ficou entre os hits do verão 2020. O CD ainda conta com o feat de Gusttavo Lima. Os dois já haviam feito parceria de composição anteriormente, no hit “Cem mil”. Tierry completa 12 anos de carreira, a contar desde quando começou a cantar em bandas baile ainda adolescente, onde conciliava o amor pela música com a faculdade.