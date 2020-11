Tradicional evento beneficente da Guarda Mirim de Londrina acontece em formato drive-thru

Kit preparado pelo Buffet Planalto pode ser retirado nos dias 28 e 29 de novembro e conta com a realização do Instituto A.Yoshii

Há 15 anos, o Instituto A.Yoshii, braço social do Grupo A.Yoshii, realiza um evento beneficente em prol da Guarda Mirim de Londrina (PR), entidade sem fins lucrativos que oferece educação profissional e formação cidadã para cerca de 900 jovens.

Neste ano, o tradicional jantar, chamado de Soul Love, foi adaptado por conta da pandemia da Covid-19 e acontecerá em formato drive-thru. O Buffet Planalto vai preparar um kit, que conta com uma massa criada especialmente para a ação: bandeja de panzerotti de mozzarella de búfala, molho pomodoro, buquê de temperos (manjericão, tomilho). Como sobremesa, quatro petits gâteaux com calda de frutas vermelhas.

A presidente do Instituto AYoshii, Simoni Bianchi explica que “é muito importante manter esse evento, que tem uma causa social tão significativa. A Guarda Mirim é nossa parceira há muitos anos e, mesmo durante a pandemia, conseguimos nos reinventar para que o evento não fosse inviabilizado”, conta.

A retirada dos kits do Soul Love Drive-Thru acontecerá nos dias 28 e 29 de novembro na Graciosa by Planalto e o valor arrecadado com as vendas será revertido para a reforma da cozinha e ginásio da sede da Guarda Mirim, além da aquisição de equipamentos para aulas remotas.

O kit custa R$ 175 e pode ser reservado pelo telefone (43) 99123-5665.