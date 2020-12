Tributo ao Natal do Bradesco terá repertório com oito canções  

Clássicos natalinos e músicas que marcaram os anos de apresentações serão interpretados por Zizi e Luiza Possi

Quando o público ouve os clássicos natalinos nas janelas do Palácio Avenida, está aberta a temporada de celebrações de fim de ano. Em 2020, as canções virão da tela do computador ou celular: neste dia 19, às 20h15, vai ao ar o tributo aos 30 anos de espetáculo com as cantoras Zizi e Luiza Possi, pelo site nataldopalacioavenida.com.br.

Neste ano, o repertório será dividido em dois atos. Além de canções clássicas natalinas como ‘White Christmas’ e ‘Noite Feliz’ no primeiro bloco, na segunda parte a intenção foi resgatar canções como ‘Andar com Fé’ e ‘O que é, o que é’, que marcaram edições passadas nas vozes dos pequenos coralistas, conduzidos brilhantemente pela maestrina Dulce Primo. Haverá ainda uma canção inédita, ‘Heal the World’, do cantor Michael Jackson, ou ‘Cure o mundo’, em tradução livre. A música fala sobre fazer do mundo um lugar melhor para toda a humanidade e também é tema da campanha de fim de ano do Bradesco, com a história dos já conhecidos vagalumes Lúcio e Luna.

Camilo Carrara, responsável pela produção musical e arranjos orquestrais do Natal do Palácio Avenida há 11 anos, acredita que o público ficará emocionado com as canções que trazem mensagens positivas, de fé e esperança, “especialmente neste momento, em que enfrentamos a pandemia do coronavírus”. Carrara adianta que todas as canções terão novos arranjos, criados especialmente para as vozes das solistas: "o desafio foi compor novos arranjos para Zizi e Luiza, duas das vozes mais marcantes da música brasileira, porém mantendo a concepção e a sonoridade desenvolvida com o coral das crianças nos anos anteriores”.

A condução será do maestro Luis Gustavo Petri e Zizi e Luiza Possi estarão acompanhadas de uma orquestra formada por 20 músicos independentes do cenário artístico de Curitiba, sendo 12 cordas, seis sopros, uma percussão e um pianista. “Vamos aproveitar bastante a sonoridade da orquestra, com toda a sua diversidade instrumental, para que ela possa dialogar com as vozes das solistas, apresentando muito colorido, riqueza rítmica e expressividade, elementos musicais que normalmente ficam muito restritos às salas de concerto”, completa Carrara.

O tributo foi gravado no terraço do Palácio Avenida e, além da performance de mãe e filha, trará um resgate de histórias de pessoas que participaram de edições anteriores do espetáculo.

As crianças farão uma aparição especial, também captada em vídeo previamente durante as aulas de educação musical, que este ano aconteceram de forma online por conta da pandemia.

O site do Natal traz ainda muitas oportunidades de interação com o público, como mural de histórias e espaço para montagem de álbum e cartão de Natal, além de conteúdos emocionantes, como vídeos e podcasts com pessoas que participaram dos 30 anos de história do espetáculo.

Luis Gustavo Petri

Um dos maiores nomes da regência no Brasil, criou e é o regente titular da Sinfônica de Santos desde 1994, sendo responsável pela visível ascensão e atuação social da orquestra na região. A carreira de Petri é marcada por sucessos como regente, compositor e diretor musical. À frente das mais importantes orquestras dentre elas Orquestra Sinfônica Municipal de S. Paulo, OS do Estado de S. Paulo, OSPA (Porto Alegre), OSP (Paraná), OSB (Brasileira), Filarmônica de Manaus dentre outras. É um dos responsáveis pela difusão da música erudita na Baixada Santista através da implantação de projetos para crianças da região, educação e formação de público.

Camilo Carrara

Camilo Carrara é diretor e produtor musical, multi-instrumentista, arranjador, compositor e professor formado pelo Departamento de Música da ECA-USP e especialista em Gestão de Marketing Estratégico com MBA pela FEA-USP. Atua no cenário musical fazendo a ponte entre os universos da música erudita e popular. É constantemente convidado para se apresentar com orquestras como a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP), Orquestra Municipal de São Paulo (OSM), Banda Sinfônica de São Paulo, Orquestra Sinfônica da Paraná e Balé Guaíra, além de concertos com a National Music Festival Orchestra, nos EUA. Possui mais de 80 CDs em sua discografia.

Ficha Técnica

O tributo ao Natal do Bradesco em Curitiba é uma produção da Aktuellmix, com direção de criação de Daniel Marques e direção artística de Ulysses Cruz.

Emilly Moreira/Asimp