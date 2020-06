Um novo site para a música londrinense

Ontem, 8, o selo londrinense Tapete Voador lançou o seu novo site, que reúne música, podcasts, crítica e trabalhos experimentais

Ontem, 8, Londrina ganhou mais um site de arte e cultura. Ao lado de outros trabalhos importantes, como o Luminares da Cultura e a Alma Londrina Radioweb, o Tapete Voador Records faz um compromisso com a música local e, além de divulgar bandas e músicos, deve reunir podcasts, playlists, experimentos sonoros e críticas. A equipe por trás do trabalho é formada pela jornalista Isabela Cunha e os músicos Cristiano Ramos, Thiago Franzim e Douglas Labigalini.

“O Tapete Voador já existe desde 2018 como selo e produtora. Os nossos primeiros trabalhos sempre estiveram associados ao estúdio onde o Tapete funcionava e tinha muito a ver com a produção de live sessions (vídeos gravados ao vivo). A diferença, agora, é que o Tapete assume com mais força esse caráter de selo, lançando o trabalho de bandas locais, mas também passa a fomentar a rede toda, com produção de outros conteúdos sonoros, como os podcasts, trabalhos experimentais e as resenhas”, explica Isabela.

Nos últimos anos, o movimento dos selos ganhou muita força no cenário da música independente do Brasil, especialmente com as transformações do setor e a recessão das grandes gravadoras. No caso do Tapete Voador, a diferença é o modo de seleção. “Quem observar os trabalhos, que já estão no site, vai perceber que, diferente dos selos comuns, direcionados por gênero musical, a gente aposta em uma diversidade sonora muito grande. São bandas de rock, jazz, mpb, até trabalhos eletrônicos. A ideia principal é impulsionar os trabalhos locais, mesmo, abrir um espaço de circulação e escuta para esses projetos”, comenta Thiago Franzim.

Os primeiros trabalhos que devem ser lançados pelo selo são o Chá de Girassol, a Sala de Estar, o Aminoácido e a Octópode. Além das bandas, o público também vai poder conferir o podcast Cambalacho, a playlist semanal Macrocefalia Musical, além dos lançamentos mais recentes da cidade e textos de reflexão sobre música e outros assuntos. “A ideia é manter um espaço aberto, inclusive para quem quiser colaborar, enviar material. A gente acredita na curadoria de conteúdos e na diversidade de pontos de vista. Então o mais provável é que tudo isso também vá se transformando e crescendo com o tempo”, comentam.

Para a navegar pelo Tapete Voador é só acessar www.tapetevoadorrecords.com. Em sua primeira semana no ar, o Tapete deve lançar o primeiro single da banda londrinense Chá de Girassol e ainda deve divulgar o disco “La la la pop”, lançado pela banda Valeries. Os dois trabalhos ficam disponíveis na sexta-feira, 12, e fazem parte de um calendário de novidades musicais da cidade.

Isabela Cunha/Asimp