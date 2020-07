Uma das precursoras do axé, Daniela Mercury faz aniversário e ganha homenagem do Ecad

Com 28 anos de sucesso, “O canto da cidade” é a música mais tocada da cantora nos últimos anos

A baiana Daniela Mercury é um dos símbolos do gênero axé music no Brasil e no mundo. A cantora, compositora, dançarina e produtora completa 55 anos ontem, dia 28, e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) aproveitou a data para fazer um estudo das suas músicas mais tocadas, nos últimos cinco anos (entre 2015 e 2019) nos principais segmentos de execução pública.

“O canto da cidade”, lançada há 28 anos, ficou na liderança do ranking, confirmando que a canção é um dos grandes sucessos da cantora. O hit é seguido por “Trio metal”, “Rainha do axé”, “Oyá por Nós” e “Música de rua”, canções de autoria de Daniela Mercury em parceria com outros compositores, que também se destacaram neste período.

“O canto da cidade” é considerada como um dos marcos iniciais do axé music. Além do nome da canção, composta em parceria com Toti Gira, também foi o título do álbum lançado pela artista em 1992, que bateu todos os recordes de venda na época.

Daniela Mercury tem atualmente 94 canções e 553 fonogramas cadastradas no banco de dados do Ecad. A produção musical da artista nos últimos cinco anos foi intensa. A cantora e compositora registrou 28 novas músicas de sua autoria e 93 novas gravações no Ecad neste período. A artista teve mais 80% de seus rendimentos em direitos autorais, entre 2015 e 2019, provenientes dos segmentos de Shows, TVs e Rádios.

Ranking das músicas de autoria de Daniela Mercury mais tocadas nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (Rádios, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Música ao vivo e Shows)

1 - O canto da cidade - Tote Gira/Daniela Mercury

2 - Trio metal - Alfred/Daniela Mercury/Renan/Marcelo Porciúncula

3 - Rainha do axé (citação: bat macumba) - Caetano Veloso/Gilberto Gil/Daniela Mercury

4 - Oyá por nós - Daniela Mercury/Margareth Menezes

5 - Música de rua - Daniela Mercury/Pierre Onassis

6 - Cidade da música - Daniela Mercury/Marquinho Carvalho/Ana Luísa Soares de Almeida

7 - Andarilho encantado - Daniela Mercury/Marcelo Quintanilha

8 - Quero a felicidade - Daniela Mercury/Manno Góes

9 - Sol do sul - Daniela Mercury/Gabriel Povoas

10 - Proibido o carnaval - Daniela Mercury

11 – Dara - Daniela Mercury

12 - Vem morar comigo - Daniela Mercury/Durval Lelys

13 - Alegria e lamento - Daniela Mercury

14 - Cordão de bloco - Carlinhos Brown/Daniela Mercury/Gustavo De Dalva/Bogan

15 - O reggae e o mar - Daniela Mercury/Rey Zulu

16 - Trio em transe - Daniela Mercury/Marivaldo Pereira/Gabriel Povoas

17 - Pantera negra deusa - Daniela Mercury/Gabriel Povoas

18 - Maria casaria - Daniela Mercury

19 – Elétrica - Daniela Mercury

20 - Samba presidente - Daniela Mercury