Uma das principais promessas do r&b nacional, JUCY lança “Se Sinta” e manda recado para as manas: se ame em primeiro lugar

É assim, espirituosa e levantando questões em torno do autocuidado, que a carioca JUCY encerra a trilogia de singles que apresentou nos últimos dois meses: “Vibe Boa”, responsável por a alavancar de 54 para 6 mil ouvintes mensais, "3 AM" e, agora, "Se Sinta". A faixa, produzida por Asiri e Lossio, foi escrita pela própria artista enquanto pensava no que ela mesma gostaria de ouvir, de uma outra pessoa, em todos os momentos difíceis que já passou.

“Parada em frente ao espelho, comecei a soltar algumas verdades para a mulher que me tornei. Precisava me aquecer e me acalmar de alguma forma. Foi daí que surgiram esses versos que chegam para encorajar e dizer que dá tempo de se organizar, voltar atrás e recomeçar, mesmo com todas as feridas da alma e da mente. Eu precisava saber daquilo e, ao mesmo tempo, contar para outras mulheres que, acima de tudo, somos importantes e merecemos ser felizes. Acho que é isso, manas. Vamos entender que aquela força, que vocês sempre tiveram, ainda está aí, camuflada no meio dessa dor e de todas essas lágrimas. Mas ela está aí. E só falta você se olhar com mais carinho e voltar a sentir os prazeres da vida. Esse som é meu jeito de dizer que vambora, está tudo bem e, sim, vai dar tudo certo”.

Completando seu recado, com o papo mais que reto, os versos climáticos de "se ame em primeiro lugar", "se sinta mais linda do que ontem", "viva o hoje" e "deixa essa luz entrar".

JUCY - considerada uma das grandes apostas do r&b nacional - tem como principais inspirações nomes como Erykah Badu, Minnie Riperton, Ari Lennox e SZA.

"Se Sinta" conta com a produção executiva da Seabra Produção. O lançamento chega acompanhado de lyric video assinado por Pedro Sanaa.

Ouça aqui: https://www.youtube.com/watch?v=ygirWMY17c0