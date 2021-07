Com o objetivo de gerar impacto social e transformar vidas, o Instituto CoopConecta, Sicredi União PR/SP, Cocamar e Lions Distrito LD 6 lançam na terça-feira, dia 20, a quarta edição da Campanha União Solidária em Londrina e Maringá. Nos dias 21 e 22, a campanha será lançada em São João da Boa Vista e Limeira, ambas no estado de São Paulo.

Em Londrina, o lançamento será às 9h, no Espaço CoopConecta (Avenida Ayrton Senna, 555) e em Maringá, às 16 horas, no Hotel Nobiles Soites - Parana Moda Park Shopping - Rod. PR-317. As entidades que tenham interesse em participar já podem inscrever seus projetos no portal www.campanhauniaosolidaria.com.br.