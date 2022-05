Unidades do Sesc PR de 28 cidades receberão doações no sistema de drive-thru

O objetivo da iniciativa é facilitar a arrecadação de peças de roupas, calçados e cobertores; ação vai até sábado (21), das 10h às 17h*

As baixas temperaturas que assolam o Paraná nesta semana são um convite para a população exercer a solidariedade contribuindo com a 14ª edição da Campanha do Agasalho. A iniciativa do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, Instituto GRPCOM e RPC promove drive-thrus nas unidades do Sesc PR de todo o estado para facilitar a arrecadação de peças de roupas, calçados e cobertores.

Podem ser doados itens de vestuário, calçados e cobertores novos ou usados – em boas condições de uso até sábado (21), das 10h às 17h*. Confira a programação abaixo:

Água Verde – Curitiba

Dia 19 e 21/05 na Unidade, das 10h às 17h.

Apucarana

Dia 19 e 21/05 na Unidade, das 10h às 17h.

Bela Vista do Paraíso

Dia 19 e 21/05 na Unidade, das 10h às 17h.

Caiobá

Dia 19 e 21/05 na Unidade, das 10h às 17h.

Campo Mourão

Dia 19 e 21/05 na Unidade, das 10h às 17h.

Cascavel

Dia 19 e 21/05 na Unidade, das 10h às 17h.

Cornélio Procópio

Dia 19 e 21/05 na Unidade, das 10h às 17h.

Educação Infantil – Curitiba

Não irá participar

Esquina – Curitiba

Dia 19 e 21/05 na Unidade, das 10h às 17h.

Estação Saudade – Ponta Grossa

Dias 19 a 21/05, na unidade – 10h às 17hs.

Foz do Iguaçu

Dias 19 a 21/05, na unidade – 10h às 17hs.

Francisco Beltrão

Dias 19 a 21/05, na unidade – 10h às 17hs.

Guarapuava

19 a 21/05, na unidade – 10h às 17hs.

Ivaiporã

Dias 19 a 21/05 , Unidade Integrada Sesc e Senac / Das 10h às 17h

Jacarezinho

Dia 19 e 21/05 na Unidade, das 10h às 17h.

Londrina Centro

Dias 19 a 21/05, na unidade – 10h às 17hs.

Londrina Cadeião

Dia 19 e 21/05 na Unidade, das 10h às 17h.

Londrina Norte

Dias 19 a 21/05, na unidade – 10h às 17hs.

Marechal Cândido Rondon

Dia 19 e 21/05 na Unidade, das 10h às 17h.

Maringá

Dias 19 a 21/05, no Núcleo de Atendimento Sesc – 10h às 17hs.

Medianeira

Dias 19 a 21/05, na unidade – 10h às 17hs. dia 21parceria com moto Clube

Nova Londrina

19 e 20, na unidade – das 10h às 17hs – Dia 21 das 08h às 12h feira do produtor – com Rotary e Sicredi

Paço da Liberdade – Curitiba

Não irá participar

Palmas

Dia 19 e 21/05 na Unidade, das 10h às 17h.

Paranaguá

19 a 21/05, na unidade – 10h às 17hs.

Paranavaí

Festival Folia de Reis – Dia 22 de maio das 11h às 18h

Pato Branco

Dias 19 a 21/05, na unidade – 10h às 17hs. E também Dia 21/05 na Praça Presidente Vargas das 10h às 17h

Ponta Grossa

19 a 21/05, na unidade – 10h às 17hs.

Portão – Curitiba

19 a 21/05, na unidade – 10h às 17hs.

Rio Negro

Dia 19 e 21/05 na Unidade, das 10h às 17h.

Santo Antonio da Platina

19 a 20/05, na unidade – 10h às 17hs. Dia 21/05, na unidade – 09h às 13h

São José dos Pinhais

Dias 19 a 21/05, na unidade – 10h às 17hs.

Toledo

Dias 19 a 21/05, na unidade – 10h às 17hs.

Umuarama

Dia 19 e 21/05 na Unidade, das 10h às 17h.

União da Vitória

Dias 19 a 21/05, na unidade – 10h às 17hs.

*Teremos algumas exceções de atendimento, devido às especificidades de cada unidade.

Apoiam a iniciativa o Exército Brasileiro, o Senac PR, as Câmaras da Mulher Gestora e Empreendedora de Negócios do estado, os Sindicatos empresariais filiados à Fecomércio PR, as rádios 98FM e Mundo Livre FM, os jornais Tribuna, Gazeta do Povo e Jornal União e mais de mil empresas do comércio de bens, serviços e turismo e condomínios vinculados ao Secovi-PR, os quais disponibilizam espaço para postos de arrecadação.

Números

Em 13 edições foram arrecadados 5.073.741 agasalhos, possibilitando o atendimento médio de mais de 250 instituições por ano. Até o momento a 14ª edição da Campanha do Agasalho já arrecadou 60.956 peças de roupas, calçados e cobertores. Vinte e uma instituições sociais do estado já receberam as doações e 7.331 pessoas foram beneficiadas com as peças.

Mais informações sobre a iniciativa pelo site https://www.sescpr.com.br/campanha-do-agasalho/ ou pelo 0800 643 6346.

Isabela Mattiolli/Asimp