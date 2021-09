Universidade arrecada livros para crianças e adolescentes

Até o dia 8 de outubro, a Universidade Positivo (UP) realiza a campanha “Mais que livros: doe emoção e transformação”, com o objetivo de arrecadar livros infantis, infantojuvenis e juvenis. Organizada pelo Setor de Integração e Acolhimento ao Estudante (SIAE), em parceria com as atléticas e centros acadêmicos, os livros arrecadados serão doados para o CEI Maria Amélia (AMA) e centros socioeducativos de Curitiba e região.

A ação faz parte da Semana da Responsabilidade Social, uma campanha desenvolvida pela Cruzeiro do Sul Educacional, um dos maiores grupos de ensino do país, com a participação das instituições pertencentes ao grupo. A iniciativa, com foco em ESG (meio ambiente, sociedade e governança), busca promover o bem-estar social e o crescimento sustentável. A programação da Semana da Responsabilidade Social é gratuita e acontece entre os dias 20 e 25 de setembro.

Quem quiser participar da campanha, as doações podem ser feitas em Curitiba, no campus sede Ecoville, na unidade Osório e na unidade Santos Andrade; e na unidade em Londrina.

Locais para doação:

Campus Ecoville: Biblioteca, Reitoria e Bloco Amarelo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 - Ecoville, Curitiba)

Unidade Osório: Portaria (Praça Gen. Osório, 125, Curitiba)

Unidade Santos Andrade: Portaria (R. XV de Novembro, 950, Curitiba)

Unidade Londrina: Portaria (R. Pref. Faria Lima, 400, Londrina)

Asimp/Universidade Positivo