Valesca Popozuda confirma presença em reality “Ilha Record”

Determinada e sem medo de novos desafios, Valesca Popozuda surpreende os fãs e aceita convite para participar do novo reality Show “Ilha Record”. Com uma dinâmica que envolve provas e alianças, o programa será gravado em Paraty e tem estreia prevista para dia 25 de julho. “Fiquei muito feliz com o convite. Adoro me aventurar e buscar sempre a minha melhor versão. Ao longo desse pré confinamento, me dediquei muito, treinei duro e fiz uma boa reeducação alimentar. Estou pronta para essa competição e conto com o apoio de todos meus fãs”, revela a funkeira. Com apresentação de Sabrina Sato, o formato do programa foi elaborado pela própria emissora e conta com um elenco de mais 12 pessoas entre eles ex-participantes do “Big brother Brasil”, “A Fazenda” e “De férias com o ex”.

Sobre Valesca Popozuda:

Valesca foi fundadora do grupo Gaiola das Popozudas, no início dos anos 2000. Em 2007, estourou com dois hits: "Agora Sou Solteira" e "Late Que Eu Tô Passando". Letras ousadas como "Quero Te Dar", "My Pussy", e "Tô Que Tô Pegando Fogo" também viraram febre, deixando o grupo em evidência.

Em 2012, Valesca decidiu seguir carreira solo, divando no ano seguinte com "Beijinho no Ombro", fazendo centenas de shows desde então e soma mais de 100 milhões de views com o hit no Youtube. De lá pra cá emplacou várias faixas, contando com o último lançamento de “Furduncinho” , parceria com os produtores musicais Hitmakers. Na TV, participou ainda dos realities "A Fazenda", em 2011, e "Dança dos Famosos", em 2016, e "Super Chef Celebridades", no programa "Mais Você, em 2019. Valesca não para!

Dayane de Vasconcelos Leme – Asimp