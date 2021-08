Valesca Popozuda lança “Presentinho” e estreia no Only Fans

Cantora esbanja irreverência e sensualidade em novo clipe disponível hoje, dia 6 de agosto

Valesca Popozuda, uma das principais artistas do funk brasileiro, anuncia um presente aos fãs: ela própria! Com a irreverência que marca suas duas décadas de sucesso, a cantora lançou, ontem (6), “Presentinho”. A música já disponível nas plataformas, chega acompanhada de clipe, que será lançado às 14h, inspirada em um acontecimento íntimo. E tem mais! Para alegria dos fãs, a diva também abre sua conta no Only Fans, serviço de assinaturas com conteúdos inéditos e, claro, sensuais!

O figurino de Valesca para o clipe de “Presentinho” dá uma pista sobre a música, composta por Umberto Tavares e Jefferson Júnior. Com um laço de presente amarrado na altura do bumbum, a artista cantará sobre o dia em que conheceu um rapaz que queria fazer sexo anal logo no primeiro encontro. A reação foi a mais “Valesca” possível: “Chegou agora e quer sentar na janelinha?”, disse ela, descontraída. “Foi muita audácia, nem chegou no ônibus e queria sentar na primeira fileira? (Risos) Mas eu me diverti. O público pode esperar muita diversão, eu vou contar um caso pessoal em forma de música”, antecipa Valesca.

Em seu Only Fans, Valesca exibe seus looks para o clipe e uma sessão exclusiva de fotos com toda a sensualidade que os fãs de Valesca conhecem e amam. “Lá no Twitter eu sempre via as contas e me divertia, e muitos fãs brincavam: ‘Faz uma conta’, então eu fiz”, brinca.

“Presentinho” é o primeiro single de Valesca lançado por sua nova gravadora, The Orchard, subsidiária da Sony Music e sediada em Nova York (EUA). É mais um passo da expansão do funk brasileiro no mercado internacional, após ter conquistado uma categoria própria no Grammy Latino, maior premiação musical do continente. “Tive que comer muita poeira, porque eu andei foi chão. Hoje eu olho pra trás e vejo que tudo valeu a pena. O funk está sendo totalmente valorizado depois de muitos anos, isso só vai somar para a futura geração que estava vindo, está pegando um momento muito bom do ritmo”, comemora Valesca.

Valesca Popozuda é destaque funk há mais de 20 anos

Valesca foi fundadora do grupo Gaiola das Popozudas, no início dos anos 2000. Em 2007, estourou com dois hits: “Agora Sou Solteira” e “Late Que Eu Tô Passando”. Letras ousadas como “Quero Te Dar”, “My Pussy” e “Tô Que Tô Pegando Fogo” também viraram febre, deixando o grupo em evidência.

Em 2012, Valesca decidiu seguir carreira solo, divando no ano seguinte com “Beijinho no Ombro”, fazendo centenas de shows desde então e soma mais de 105 milhões de views com o hit no YouTube. De lá pra cá emplacou várias faixas, contando com o lançamento de “Furduncinho” , parceria com os produtores musicais Hitmakers.

Em 2020 se uniu ao Heavy Baile em um encontro de gerações para abalar as estruturas ao emplacar “Me Come e Some”. Na TV, participou ainda dos realities “A Fazenda” e “Ilha Record”, na Record, “Dança dos Famosos” e “Super Chef Celebridades”, na Globo. Valesca não para!

Dayane Leme/Asimp