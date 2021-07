Vaza Identidade de suposto namorado de Sônia Lima

Após a apresentadora Flor Fernandez, 56, contar que Sônia Lima estaria namorando, a vida da eterna jurada do Silvio Santos virou de cabeça pra baixo, com todo mundo querendo saber sobre o empresário que conquistou o coração da viúva de Wagner Montes.

Segundo o Tv Fama, que publicou com exclusividade a primeira foto dos possíveis pombinhos na casa de um pastor, o nome dele é Flávio e os dois teriam engatado o romance no começo do ano.

Veja a publicação: https://www.instagram.com/p/CQ83t_IBm0o/?utm_source=ig_web_copy_link

Lipa Comunicação