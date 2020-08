Vini Maués lança “Inseparável” e esquenta para a divulgação de seu EP homônimo

Geralmente, laços são feitos com as pontas de uma mesma fita. E, a depender da força que é empregada na feitura do nó, é inevitável que não fiquem marcas quando o mesmo é desfeito. Assim acontece em "Inseparável", canção que antecipa o primeiro EP de Vini Maués.

Costurada num belo e sutil arranjo de violão e clarinete, single é o retrato de um momento situado entre nostalgia e aceitação, embalado por uma pequena viagem em um relacionamento amoroso em processo de término.

Ouça aqui: https://www.youtube.com/watch?v=Bfq1SrG4RX4