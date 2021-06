Virgínia Arruda é cantora, escritora e comunicadora cristã

Conectada diretamente com público, ela leva diariamente a milhões de pessoas "A Palavra de Deus".

Virgínia Arruda é uma pessoa que, definitivamente, doou sua vida às almas que necessitam de uma palavra amiga. Além de cantora cristã, ela também é escritora e, porque não dizer, comunicadora. Ataca em várias frentes – do digital ao offline – em projetos sempre conectados com a palavra de Deus. Passando ensinamentos de forma simples, direta e descolada, impactando diversas faixas etárias, sem distinção de classe social ou gênero.

A estrada musical de Virgínia Arruda compreende-se em 7 CDs e 1 DVD. A Vitória Vem de Deus - Jan/2008, A Resposta Vem de Deus - Fev/2009, Deus não Te Esqueceu - Mar/2012, Vivendo as Promessas - Ago/2014, Adorado - Jan/2016, Canção do Amor, Glória ao Rei - Mar/2019 e o DVD Adoração - Jan/2021. Só para contextualizar a timeline da cantora, a história de Virgínia Arruda se mistura com a de muitos missionários que levam a palavra de Deus às pessoas com a alma fragilizada. As músicas da cantora são como um acalento no coração dos que precisam e como um carinho para aqueles que já estão confortados e no caminho de Deus. “Estou na música desde os oito anos. Comecei no coral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, depois parti para uma carreira secular. Mas foi em meados de 2005 que Deus tocou meu coração e me voltei totalmente à música cristã”, conta.

Foi em 2008 que ela lançou seu primeiro disco gospel, A Vitória Vem Com Deus. Nele, entre as 15 faixas (incluindo as versões playbacks), podemos pinçar algumas que fizeram e ainda fazem bastante sucesso. Deus de Guerra, Louvor do Milagre e Ele Vem! são algumas. “Nesse trabalho eu me descobri como compositora. Assinar as faixas foi um presente de Deus. Espero que minha palavra ajude muitas pessoas”, afirma. No ano seguinte, em 2009, ela trouxe seu segundo CD, A Resposta de Deus, com 16 faixas, com destaque para a dançante Vai Guerrear.

Mas foi em 2012 – com o lançamento do seu terceiro disco de carreira, Deus Não Te Esqueceu -- que a cantora Virgínia Arruda desabrochou para o mundo. Sua palavra e suas músicas se tornaram conhecidas no Brasil e no exterior. Deste projeto, a faixa Senhor, Eu Sei Que Tu Me Sondas explodiu tanto no mercado cristão como também no segmento secular. Ainda deste projeto, outra faixa, Deus Não Te Esqueceu, tocou muito o coração do público. Esta música reflete o momento difícil de sua vida onde ao hospedar o cantor e compositor Josias Barbosa em sua residência, ele cantava esta canção e foi onde Virgínia Arruda se identificou com a letra e pediu a permissão para gravar, pois, a letra retrata exatamente o momento atual que vivia.

Depois desse marco na carreira, Virgínia seguiu lançando excelentes discos. Em 2020 a cantora cristã resolveu dar uma guinada em sua carreira artística. Deixou de lado o formato disco para apostar em singles virtuais. “Deus novamente tocou meu coração e disse que agora, após anos de ministério da Palavra do Dia, seria o momento de voltar a tocar o coração das pessoas através do caminho musical e também dos louvores.”, detalha.

Importante ressaltarmos o DVD Adoração, com 7 faixas, lançado recentemente. “O DVD foi gravado em uma Live realizada na cidade de Goiânia em novembro de 2020, onde teve a participação de grandes nomes no meio musical, produzindo não só a parte musical como o produtor Bigair Dy Jaime, na fotografia Flaney Gonzallez”, recorda. O lançamento dos clipes iniciou em 1 de janeiro de 2021, onde a cada 10 dias um novo clipe era lançado totalizando 7 clipes. “As músicas rapidamente alcançaram grandes números de visualizações em destaque para Enche Este Lugar 870 mil views, Intimidade 360 mil views e Acredite 340 mil views”.

Ainda ressaltando o lado musical, Virgínia lançou no dia 20 de janeiro de 2021 a música Intimidade, em parceria com Reino Song. Além do público cristão, a música ganhou também o devido destaque com o meio secular, por conta da musicalidade de Virgínia e da emoção que ela deixa transbordar ao passar a mensagem da letra. “Quero tocar o céu. Com as minhas mãos. E lavar os teus pés com adoração. Nada mais importa. Pois meus olhos só querem te ver”, cantam Virgínia e Reino Song em determinado momento da canção.

No dia 19 de fevereiro ela preparou outra boa surpresa. Lançou a nova versão de Teu Olhar. Gravada originalmente em 2020, Teu Olhar é uma versão da canção original do latino Marcos Witt. “Resolvi resgatar essa mensagem pois ela encaixa perfeitamente com o atual momento em que vivemos. Com certeza será importante para ajudar a reerguer muitas pessoas que não estão no melhor momento”, comenta Virgínia. “A música falou muito comigo, pois a letra refletia exatamente o momento que eu estava vivendo. Olhando para tudo que Deus já fez em minha vida apesar das dificuldades tenho vencido e sido abençoada. O olhar de Deus está sobre nós é mesmo que os inimigos se levantem, este Olhar, esta poderosa Mão nos guarde”, completa.

Na parte literária, Virgínia coleciona também 4 obras. Os dramas da alma e a resposta de Deus, Eu posso você pode, Estratégia de guerra e Na mira de Deus. “Comecei a escrever meu 1° livro após uma amiga se sentir impactada pela minha história. Isso me motivou a iniciar uma carreira na literatura e desde então a assumir mais essa frente. Agradeço ao Espírito Santo por me guiar e me orientar quando não havia mais esperança. Mesmo em meio a lutas e dificuldades Deus é fiel e sua presença é o que nos dá vida”.

Já no mundo online, a cantora cristã foi a criadora da Palavra do Dia. “Surgiu em 05/03/2015 onde através de um direcionamento do Espírito Santo sobre como deveria ser gravado inclusive o "Jargão" "Bommmm diaaa". No início eu enviava sozinha para grupos e pessoas do WhatsApp. A demanda foi tão grande que precisou de outras pessoas para postar nos grupos e plataformas”, conta. Hoje após 6 anos, são + de 900 grupos de WhatsApp, cerca de 90 mil pessoas e mais de 110 mil pessoas impactadas no YouTube que recebem todos os dias A Palavra do dia.

Diante do momento atual e da indisponibilidade de realizar eventos, Virgínia Arruda decidiu reunir cantores gospel amigos para levar entretenimento, música e palavra de motivação aos seguidores, o projeto iniciou em 06 de março com a participação do cantor Douglas Nascimento, logo então, passaram pelas Lives semanais Wilian Nascimento, Samuel Messias, Juninho Black, Reino Song, Paola Carla, Pamela, ainda virão nas próximas Lives Anderson Freire, Jairo Bonfim, Rose Nascimento. Até hoje foram 7 lives, totalizando até então 600 mil views, sendo 440 mil no YouTube e 160 mil no Instagram.

Para carimbar 2021 com chave de ouro, a cantora prepara alguns novos projetos. “Vem gravação no início de junho. Serão 2 novos clipes, sendo que um deles terá a participação dos cantores Douglas e Willian Nascimento. Também contará com a produção de Bigair Dy Jaime e fotografia de Flaney Gonzallez”.

Virgínia Arruda é uma figura extremamente importante quando o assunto é canalizar e direcionar a palavra de Deus. Em seu Facebook, ela conta com mais de 140 mil seguidores de sua fanpage. Já no YouTube mais de 900 mil inscritos assistem diariamente. Na plataforma ela foi a criadora do quadro A Palavra do Dia, em que, como não poderia deixar de ser, deixa uma mensagem positiva e importante a quem precisa. “Há cinco anos gero conteúdo diário para tocar às pessoas. Nunca falhou e isso é muito importante para as pessoas. A minha companhia levando a palavra de Deus é o que salva muitas pessoas de um dia ruim”.

Ainda falando sobre YouTube, seu canal oficial ultrapassa a importante marca de 150 milhões de views. No Instagram o engajamento orgânico é gigantesco: mais de 300 mil seguidores acompanham as postagens de Virgínia que, em alguns casos, ultrapassam a barreira das 500 mil contas alcançadas. A título de registro: Mensalmente a Virgínia Arruda alimenta cerca de 200 famílias através de doações de cesta básica, apoio financeiro a ONGs em São Paulo, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Goiás e Ceará.

