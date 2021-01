Virgínia Arruda lança nova música em parceria com Reino Song

Intimidade chegou aos aplicativos de música e Youtube no dia 20 de janeiro e emociona público cristão e secular com bonita mensagem.

A cantora cristã Virginia Arruda chega com mais um single para tocar o coração das almas necessitadas e deixar no ar uma palavra amiga a quem se identificar. A meia noite do dia 20 de janeiro, ela lançou Intimidade – com a participação especial do grupo Reino Song. O clipe está disponível no canal oficial do YouTube da cantora e, em menos de 10 horas de lançamento, soma aproximadamente 20 mil views orgânicos.

Intimidade é o tipo de canção que com certeza vai “bater forte” no coração das pessoas. Além do público cristão, a música promete destaque também no meio secular, por conta da musicalidade de Virgínia e da emoção que ela deixa transbordar ao passar a mensagem da letra. “Quero tocar o céu. Com as minhas mãos. E lavar os teus pés com adoração. Nada mais importa. Pois meus olhos só querem te ver”, cantam Virgína e Reino Song em determinado momento da canção.

A música faz parte de um grandioso projeto que dá vida ao lançamento de um DVD gravado no dia 28 de novembro de 2020, em Goiânia. Produzido pelo aclamado Bigair dy Jaime, o projeto foi fatiado em sete partes, compreendido por sete lançamentos de singles. Intimidade é o terceiro da série.

Virgínia Arruda é uma figura extremamente importante quando o assunto é canalizar e direcionar a palavra de Deus. Em seu Facebook, ela conta com quase 140 mil seguidores de sua fanpage. Já no YouTube quase 900 mil inscritos a assistem diariamente. Na plataforma ela foi a criadora do quadro A Palavra do Dia, em que, como não poderia deixar de ser, deixa uma mensagem positiva e importante a quem precisa. Ainda falando sobre YouTube, seu canal oficial ultrapassa a importante marca de 150 milhões de views.

Assista: https://youtu.be/lNpN7TfVRRg