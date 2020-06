Você sabia que o humorista Zé Américo é casado com repórter famosa? “Ela veio me agarrando”

Sabe aqueles famosos que são casados e você nem imagina? Graças as redes sociais e as atuais lives estamos descobrindo um pouco mais da intimidade das celebridades. É o caso de Zé Américo e Simone Garuti que são casados há 7 anos e muita gente nem desconfia.

Em uma live no youtube para o Canal Lisa, Leve e Solta da jornalista Lisa Gomes, o humorista e a repórter do Superpop na Redetv falaram um pouco mais sobre a intimidade dos dois. Simone Garuti garante que se apaixonou pelo bom humor de Zé Américo, “Morro de rir das piadas dele, é muito inteligente, me ensina umas coisas, porque sou meia explosiva” diz.

Zé Américo é um dos maiores admiradores da esposa, “É uma menina inteligente, decidida, sabe o que quer da vida, pessoa boa de conviver, ótima mãe, pessoa incrível” diz emocionado revelando inclusive, onde aconteceu o primeiro beijo, “Foi no estacionamento de um shopping , ela veio me agarrando. Sou bom de papo, de conversa, não tenho aquela “lata” espetacular, mas sou bom de conversa”.

A jornalista resolve entrar um pouco mais na intimidade do casal e Simone entrega que o humorista é bom em tudo, “É bom de cama, mas agora temos um problema que é o Pedrinho que vem dormir a noite, atrapalha tudo. Depois das crianças os pais tem que dar aquela rapidinha” brinca. Mais filhos? “Fechamos a empresa, filho é uma grande alegria, mas dura muito e tem muitas contas de 1000. Eu já tenho um grande e não por isso, mas acho que já tá bom” brinca Zé.

Como todo casal, tem brigas, discussões, mas não dura muito tempo, “Temos discussões mas dura dois segundos” revela Zé, que tenta esconder que dorme no sofá quando acontece esses casos, “Já ficamos brigados uma semana, sem se falar. Ele dormiu na sala” entrega Simone.

Os dois são muito reservados em relação a vida pessoal, deve ser por isso que poucos sabem que os dois são casados, o que termina chocando muita gente por aí, “As pessoas não sabem e a maior surpresa é que falam pra Simone, você é tão bonita e foi pegar esse cara?” diz Zé.

Assista a entrevista completa: https://www.youtube.com/watch?v=gJlJjP7K2jA