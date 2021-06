Voluntárias do Santuário confeccionam toucas e pantufas de lã para doação

Pelo menos 150 toucas e pantufas de lã foram confeccionadas por voluntárias da Pastoral Idosa do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, destinadas a doações. Quem vai receber os itens são duas instituições londrinenses: Nuselon e Lar das Vovozinhas.

A dedicação das integrantes da pastoral teve ajuda especial do Lions Clube Londrina Igapó, além de todo o apoio da comunidade, principalmente em tempos difíceis como esses de pandemia do coronavírus. Empenho e carinho já são palavras fundamentais no trabalho delas, que tiveram ainda todo o cuidado com a segurança de saúde: o desenvolvimento dos itens foi feito todo dentro de suas próprias casas.

Entretanto, esse trabalho voluntário não é novo no santuário. Prestes a completar 70 anos como paróquia e 25 como santuário, o local tem uma história de voluntariado e de ajuda da comunidade, que foi crescendo e se fortalecendo no bairro. Cada integrante e participante, a seu modo e do seu jeito, contribuiu e contribui para suprir as necessidades de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Fábio Luporini/Asimp