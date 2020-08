Zezé Di Camargo e Luciano dão o tom romântico à live em homenagem aos pais

Show virtual acontece neste sábado, a partir das 19h

Eles são conhecidos mundialmente através da história que conta o sonho de um pai que queria formar uma dupla sertaneja. E essa saga ganhou a grande tela e foi vista por quase sete milhões de espectadores só no cinema, isso sem falar das inúmeras exibições do filme na TV. Eles são os dois filhos de Francisco e têm orgulho deste título. E é em nome dele e em tributo a todos os genitores que Zezé Di Camargo e Luciano fazem uma live neste sábado (8 de agosto), às 19h300, diretamente do Teatro Prevent Senior, em São Paulo, seguindo todas as normas e recomendações de segurança exigidas pela OMS (Organização Mundial de Saúde). O show virtual faz parte de um evento que começa à 17h00 com Chitãozinho e Xororó e encerra às 23h30 com Edson e Hudson. A transmissão será no canal oficial do YouTube de todos os artistas, na Rádio Nativa e no Canal 500 da Claro TV.

Sob direção de Fábio Lopes, da Agência Hit, Zezé Di Camargo e Luciano prometem um repertório especial e muitas surpresas durante as duas horas da apresentação. “É o amor”, “Flores em Vida”, “No dia em que saí de casa”, “Sonho de amor”, “Pra mudar minha vida”, “A ferro e fogo”, “Vem ficar comigo”, “Coração está em Pedaços” e “Na hora H” são algumas das canções que provam a viagem no tempo, que assim traduzirá os 29 anos de sucesso da dupla mais romântica do Brasil numa live digna de presente aos pais.

“Os shows acontecerão num cenário único, como um festival, em mais de 6 horas de música, com momentos especiais de cada dupla. Cada artista com a sua apresentação de sucessos e proposta audiovisual, com painel de LED e iluminação cênica. Tudo reduzido com o mínimo de pessoas no local, seguindo os protocolos de prevenção”, afirma Fábio Lopes.

Para participar do evento e dividir palco com o irmão Luciano, Zezé Di Camargo voltou quarta à noite de sua fazenda no interior de Goiás, aonde passa o período de distanciamento social ao lado da noiva, Graciele Lacerda, e dos pais Francisco e Helena. “Só saio do meu refúgio para esses eventos especiais, assim mato a saudade dos shows e do meu irmão”, afirma a primeira voz da dupla. Luciano, por sua vez, confessa que não vê a hora do próximo encontro. “Termino uma live imaginando e orando pelo fim desta pandemia. E também com a expectativa do dia em que voltaremos a ouvir as palmas e coro do nosso público nos shows pelo Brasil”, diz o cantor, que está em São Paulo com a mulher Flávia Camargo, as gêmeas Helena e Isabella e o filho Nathan.

Em tempo: após a live, a dupla vai reunir a família para assistir o ‘Altas Horas Especial Dia dos Pais’, que será exibido na Globo a partir das 23h10. É dobradinha de Zezé Di Camargo e Luciano! Afinal, seu Francisco gosta de tudo em dobro. E esse pai merece e simboliza tantos outros que sonham no sucesso dos filhos na vida, na arte, no amor.