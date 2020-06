Zimbra lança clipe de "Claro Que o Sol"

O clipe é uma continuação da história contada em "Lua Cheia", single anterior.

Um dos maiores nomes da nova geração do rock nacional, a banda Zimbra, acaba de anunciar mais novidade. O quarteto de Santos lança amanhã (1), o clipe oficial de "Claro que o Sol" no YouTube.

O clipe é uma continuação da história contada em "Lua Cheia", single anterior, que fala da relação lúdica entre o personagem principal, a Lua, e tudo o que ela representa enquanto está no céu, já "Claro Que o Sol", coloca em xeque a dúvida existencial e traz a reflexão quando chega a manhã.

"Desde o lançamento do single duplo, a ideia era brincar com esse conceito de Lua/Sol, noite/dia, agitação/introspecção. Para o clipe de "Lua Cheia", gostaríamos que fosse uma festona, então quando os diretores Fabrizio Toniolo e Bruno Couto apresentaram o roteiro para o 2º clipe com um enredo reflexivo e cheio de significados, casou perfeitamente! Também era uma boa oportunidade para relacionar visualmente os dois singles e ampliar a história do personagem que é um velho conhecido da nossa videografia", conta Pedro Furtado, baterista.

Produzida pela própria banda em parceria com Bruno Pelloni, "Claro Que o Sol", lançada nos apps de música ao lado de "Lua Cheia", mistura elementos que vão do rock, soul à mpb dos anos 60/70 e foi lançada O lançamento do single faz parte de uma promessa da banda de fazer do ano de 2020 um dos mais ativos do quarteto até hoje. "Já tínhamos a ideia de fazer um ano repleto de lançamentos. Depois que chegou a pandemia, e infelizmente os cancelamentos de todas nossas apresentações até que fique tudo seguro, potencializaremos essa promessa ainda mais", conta Rafael Costa, o Bola, vocalista.

Cheio de projetos e canções saindo do forno, a Zimbra lançará 8 singles inéditos até o final do ano, 4 clipes e o projeto 'Zimbra Sessions', que trará releituras das novas canções do grupo em formato acústico.

Com mais de 160 mil ouvintes mensais nas plataformas de música, 80 mil fãs nos shows de sua atual turnê "Verniz", 30 milhões de visualizações no YouTube, apresentações em importantes palcos como Rock in Rio 2019, Lollapalooza e Garagem Sounds, e hits como "Viva", "Missão Apolo", "Já Sei" e "Amanhã", o quarteto formado por Rafael Costa (voz), Vitor Fernandes (guitarra), Guilherme Goes (baixo) e Pedro Furtado (bateria), promete conquistar o Brasil através de suas melodias e sonoridade ímpar que credenciaram a Zimbra como um dos maiores nomes da nova geração do rock brasileiro.

Recentemente, o quarteto de Santos, litoral de São Paulo, lançou o vídeo promocional do single "Quem Diria", com participação de Dinho Ouro Preto, vocalista do Capital Inicial, para celebrar a marca de 4 milhões de streamings em seu último álbum "Verniz".

Juntos desde 2011, a Zimbra possui dois Eps lançados: "Cronograma" (2011) e "Mocado" (2014), além dos álbuns "Verniz" (2019), "O tudo, o nada e o mundo" (2013) e "Azul" (2016), este último produzido pelo vencedor do Grammy, Lampadinha.