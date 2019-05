Bailarinas curtem praia no Rio no Aniversário do Faustão 

Apesar de ser outono as temperaturas continuam altas na cidade maravilhosa. Para aproveitar mini férias em comemoração ao aniversário do Faustão, as bailarinas Erika Schneider, Daiane de Paula, Karine Guzman e Nathalia Zanin resolveram tirar uns dias no Rio de Janeiro e curtir uma praia.

“A gente veio pro Rio pra aproveitar a folga que vamos ter nesse final de semana. Temos folga nesse período porque foi aniversário do Faustão, que foi ontem. Ai aproveitamos pra curtir a praia e o sol carioca”, disse Erika Schneider.

Erika também diz que o Domingão é uma grande família e que o ambiente é sempre dos melhores: “o clima é de família mesmo. O Faustão é como um pai pra gente. O aniversário é dele mas a gente que ganha presente, folga em pleno fim de semana (risos). Desejo tudo de melhor pra ele e muitos anos de vida. Sou muito feliz por fazer parte de tudo isso”.