Candidata de Londrina segue como favorita ao título Miss Paraná Terra 2019. 

Foram 38 anos de espera, mas na noite do sábado (11) a modelo Stefanie Zanon faturou a coroa e a faixa de Miss Paraná Terra 2019. A última londrinense a conquistar o título de Miss Paraná tinha sido Monica Januzzi em 1981. O concurso que tem a organização de Cristina Ranzani, aconteceu em Umuarama, e reuniu as mais belas misses representando suas cidades. A vencedora da noite foi Stefanie Zanon de 25 anos. A bela jovem hoje divide seu tempo entre dicas de moda, sustentabilidade, e preservação do meio ambiente nas redes sociais, e ainda atua no Ministério Público de Londrina como estagiária de pós graduação. Isso sem deixar de lado seus estudos para o concurso de Promotora de Justiça.

Stefanie embarca para sete lagoas em minas gerais essa semana, cidade onde será realizado o concurso Miss Brasil Terra. E já estamos na torcida!!

Vestido Samuel Cirsnansck