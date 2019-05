Cristiano, dupla Zé Neto, celebra 2 anos de sua pequena Pietra

Festa aconteceu na noite da última segunda-feira (13) em São José do Rio Preto, interior de São Paulo

No último dia 13, o sertanejo Cristiano e influencer Paula Vaccari celebraram 2 aninhos da pequena Pietra, filha do casal. A festa com o tema Marcha e Urso aconteceu em São José do Rio Preto.

O casal recebeu amigos e familiares, entre eles os dindos Zé Neto e Natália Toscano que estavam com o primogênito José Filho.

Créditos foto: Lívia Cardoso - Zé Neto, José Filho e Natália.