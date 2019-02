Djenifer Frey é a Miss Paraná 2019

Djenifer Frey, 20 anos, com foi eleita na última terça-feira(5) como a representante oficial do Estado para concorrer no dia 9 de março ao tradicional título de Miss Brasil, edição 2019.

Djenifer, que foi coroada por sua antecessora Deise Caroline, é universitária (Ciências Contábeis). Ela participou com outras 28 candidatas do Miss Paraná Be Emotion 2019 e segue ainda esse mês para São Paulo, onde será realizado o tradicional Miss Brasil.

O Paraná no Miss Universo: - quatro paranaenses conquistaram o título de Miss Brasil: Ângela Teresa Vasconcelos (1964); Maria Carolina Portella Otto (1992), Maria Joana Parizotto (1996) e Raissa Santana (2016).

Duas Brasileiras eleitas Miss Universo - desde a sua criação em 1952, o Brasil venceu duas vezes o Miss Universo: com a gaúcha Ieda Maria Vargas (1963) e com a baiana Martha Vasconcellos (1968).

O concurso foi uma realização da BAND Paraná e BMW Eventos em parceria com a Be Emotion/Polishop.

Fotos: Divulgação / BMW Eventos

90 Anos

Ela está sempre de alto astral e com energia de dar inveja, Dona Mildred comemorou 90 anos no último dia 5, e recebe todo nosso carinho aqui da Coluna VIP. Na foto ela com o fllho Galvão Bueno, que fez uma homenagem à mãe em seu instagram. Felicidades!!

Foto: Carmem Kley