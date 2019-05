Famosos montam look junino reproveitando peças

A onda da customização chegou no Arraiá das celebridades

Aquela fase de “não pode repetir roupa” difundida pelas redes sociais caiu por terra de vez. A cada dia, mais pessoas se juntam na onda do reaproveitamento e sustentabilidade transformando coisas já existentes no guarda-roupas em artigos fashion e produzindo looks riquíssimos para festas sazonais. Hoje, dar novos usos a antigas coisas é ser fashionista. Muitos famosos já aderiram a essa moda e usam as suas redes para passar a mensagem.

Mas nem todo mundo tem aptidão a fazer com suas mãos os ajustes necessários. Especializada em serviços de costura, a marca Arranjos Express é pioneira em defender o conceito de sustentabilidade quando o assunto é moda. Com 100 unidades pelo país, fica fácil levar a ideia e sair com o projeto pronto. “Entendemos que o mundo precisa de consciência ambiental e com esse propósito defendemos uma moda consciente sem perder a maestria. Para as festas juninas temos muitas sugestões e opções de figurinos que vão fazer você ficar na aba “explorer” do Instagram” argumenta Lucas Moreira, gerente de operações da marca.

Se inspire nos famosos que já entraram nessa era e monte seu look para curtir as quermesses e arraiás da cidade.