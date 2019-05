It girl Lays Neves posa e comenta o SPFW: "o básico voltou a reinar"

Blogueira comemora o retorno da moda descomplicada às passarelas

Muitas grifes do São Paulo Fashion Week (SPFW) seguiram à risca uma tendência que a it girl e modelo Lays Neves havia antecipado, a volta das peças básicas, que fazem parte do dia a dia das brasileiras. Na passarela, o público viu roupas sem ousadias, em tons mais claros, além de acessórios descomplicados.

“Finalmente algumas grifes quebraram aquela ideia de apresentar peças surreais, impossíveis de usar e de achar em qualquer loja por aí. O SPFW sempre ousou demais, e isso não combina com a nossa realidade. As marcas começaram a enxergar melhor essa realidade, tanto que trouxeram para a passarela peças mais simples, mas bem estilosas. O básico voltou a reinar”, comemora.

Durante o evento, marcas importantes como a Animale, mostraram muita camisaria e alfaiataria, apostando em recortes geométricos e tons elétricos, que combinam muito com a nova estação. “Essa coisa de viajar nas ideias e apresentar algo totalmente fora da nossa realidade muito over. As pessoas querem uma moda simples e acessível”, defende Lays, que se autointitula blogueira da classe C.

De olho nas tendências, Lays acredita que a próxima edição do SPFW será marcada por coleções ainda mais adaptadas ao que a rua precisa e consome. “E acho isso muito importante. A volta do animal print, estampa poá e das cores vibrantes só reforçam que a moda é um vai e vem constante. Isso mostra como o mercado brasileiro valoriza muito suas raízes e a simplicidade”.