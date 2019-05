Karsten abre as portas da primeira loja em Londrina

Em mais um passo do plano de expansão, a nova loja possui 400 m² repletos dos melhores produtos de cama, mesa, banho e itens de decoração

No último dia 8, a Karsten inaugurou a primeira loja na cidade de Londrina, somando a quarta unidade paranaense. O coquetel de abertura reuniu convidados, amigos e clientes para celebrar esse momento de expansão da marca.

A Karsten, sexta empresa mais longeva do Brasil, que neste ano completa 137 anos, está entre as pioneiras em produtos de cama, mesa, banho e tecidos para decoração no Brasil. Possui lojas próprias nas capitais dos estados de PR, RS, e SC, além das cidades de Cascavel, Blumenau, Porto Belo, São José (na Grande Florianópolis) e Balneário Camboriú.

Em mais um passo no plano de expansão, a nova loja, localizada na Avenida Higienópolis, 672, no Centro de Londrina, possui 400 m² repletos de uma variedade de produtos. Cerca de 150 pessoas passaram pela inauguração da loja, organizada pelo time de marketing da Karsten, mailing de Claudia Romariz (CRCOM) e assessoria de imprensa da KOI Comunicação.

A Karsten tem o intuito de estar cada vez mais próxima das pessoas, valorizando a satisfação de todos com quem se relaciona. “Inauguramos a quarta loja paranaense, desta vez na cidade de Londrina. Nosso objetivo é ampliar ainda mais o leque de cidades e expandir a marca pelo país”, afirma a gerente de varejo, Bernardete Castro Gomes Leite.