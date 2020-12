Minha filha tem me perguntado com certa frequência se o ano está acabando e eu sempre pergunto, mas porque você quer saber isso, achando que é por seu aniversário ser nos últimos dias de dezembro, mas a resposta é sempre a mesma, acaba o ano e vai acabar a covid. Doce ilusão infantil, por mais que traga a realidade, dizendo que não é assim, a marca de 2020 será essa para a eternidade, tivemos a oportunidade de efetivamente fazer parte de um pequeno pedaço da história do mundo, que será lembrado pelos próximos livros de história, bom ou ruim, difícil definir em uma única palavra, mas com certeza uma palavra fez parte deste ano e se fará presente por algum tempo ainda, transformação.

Esse, creio que é o resumo de 2020, transformação, tudo de alguma forma se transformou, nós como pessoas, pais, profissionais e até como voluntários, fomos obrigados a nos adaptar, nos transformar para continuar fazendo parte da história.

O voluntariado, mais uma vez teve lances de estrelato e nos alçou aos mais altos níveis de exposição, para logo depois ser esquecido novamente, até a nova catástrofe e nova ação salvadora e exemplar de voluntários.

Somos protagonistas e não arautos do salvamento humanitário em desgraças produzidas ou não pelo homem, nos voluntários estamos sempre em ação, no mundo todo em todo momento temos voluntários agindo em prol de um mundo melhor, mas só aparecemos quando acontecem grande atos heroicos, não somos heróis, somos pessoas comuns que decidiram melhorar o mundo com suas próprias mãos e começando no seu próprio espaço.

Isto é ser voluntário, se comprometer e se dedicar a uma causa e entregar o que tem de mais valioso, tempo e talento, sem auferir ganhos com isso e ter como resultado um planeta melhor para todos. Quer fazer parte deste time?

Há, 2020 está acabando, mas a pandemia ainda não e os atos “heroicos” também não, continue valorizando o voluntario que você conhece mesmo depois disso tudo passar. 2021 esta ai batendo em nossa porta com uma vontade louca de ser diferente, depende de nós ajudarmos a fazer esta diferença.