A importância do voluntariado

Precisamos entender o papel do voluntariado na sociedade e nas organizações sociais, pois assim poderemos fazer mais e divulgar mais esta causa fundamental e que está em todas as organizações da sociedade civil, desde sua criação.

A grande e esmagadora maioria das organizações sociais surgiram da vontade e desejo de um grupo de pessoas em resolver ou fazer algo em prol de uma causa específica, assim voluntariamente se agrupam e criam uma associação ou atividade, para enfrentar aquele problema.

Em praticamente todas as organizações do mundo a primeira atividade, que é sua criação, foi feita ou só foi possível pelo trabalho voluntário, portanto não podemos nos esquecer de forma alguma do valioso serviço que o trabalho voluntário vem prestando a nossa sociedade.

Depois das organizações ou atividades criadas, para sua manutenção inicial, também na esmagadora maioria das organizações, contamos com a atividade voluntária para ajudar e executar muitas das ações da causa.

O voluntariado é fonte de inspiração para a gestão das OSC’s, pois está vendo o mundo “com olhar de fora” das causas, portanto capaz de identificar novos rumos e correções necessárias.

O voluntario é uma fonte de inspiração para outras pessoas, da mesma forma que indicamos médicos, lojas, restaurantes para outros, indicamos um lugar para fazer trabalho voluntário ou levar suas doações e até mesmo ser atendido em uma de suas necessidades.

O voluntario muitas das vezes trabalha em algum lugar, onde poderá indicar sua organização para esta empresa fazer parcerias, doações ou outras atividades que possam ser importantes para a OSC.

O voluntário ajuda com seu talento, seu tempo, suas ideias, sua indicação, entre muitas outras possibilidades, aproveite esta parceria com o voluntario, voluntário, aproveite esta parceria com a OSC para que também possa crescer, pois você aprende muito e desenvolve habilidades que seria difícil de conseguir de outra forma, que não trabalhando em uma OSC.

Isso é parceria, onde não somente um lado ganha, mas sim todos ganham.