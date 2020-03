As habilidades que o engajamento social nos traz

O voluntariado tem importância ímpar em vários ambientes, um que vem sendo explorado ainda de forma parcial é o do ambiente corporativo, onde existe um descolamento do voluntariado com o RH ou gestão de gente como agora vem sendo chamado.

A gestão de gente tem como um de seus objetivos capacitar e tornar este colaborador não só mais preparado tecnicamente, mas também emocionalmente.

O voluntariado pode ser um grande aliado e já é em diversas empresas, mesmo descolado da gestão de gente, pois ele sempre faz seu papel, independente a que área pertença, pois normalmente é atrelado a área de responsabilidade social. Algo errado? Não nada, somente as oportunidades perdidas de se potencializar o trabalho e seus resultados, visto que já é comprovado, quanto o trabalho voluntario traz resultado social, mas também um resultado, difícil de se mensurar, mas perceptível que são novas habilidades aos praticantes.

Em tempos de recomeçar, pois o carnaval nos traz a nítida impressão de que estamos começando o ano enquanto ele não passa.

Que tal áreas de gestão de gente, começar o ano repensando o trabalho voluntario corporativo e de forma conjunta incorporá-lo, facilitá-lo, incrementá-lo para que os colaboradores possam adquirir novas habilidades de forma prática e ainda gerando um resultado socia e o mais importante para alguns, com custo baixo.

Portanto o engajamento social é uma ferramenta e não mais uma ação social para satisfazer uma necessidade social e uma cobrança da sociedade para se ter um retorno das empresas para a sociedade, além de aparecer bem na foto.

Voluntario, ajuda a ele mesmo, a sociedade, a empresa e ainda todo mundo fica muito bem na foto. Juntos podemos muito mais.