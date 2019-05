Esta é minha última coluna “Construindo Cidadania”, calma, é a última com este nome, só está mudando de nome.

A partir desta coluna ela passa a se chamar “Ser Voluntário”, em um processo de alinhamento estratégico com todas atividades que realizo, a coluna de jornal, de rádio, site, blog, face, Instagram, LinkedIn, Twitter, Youtube, podcast e toda comunicação, passa a ter o mesmo nome, portanto será muito mais fácil encontrar material sobre o assunto.

“Ser Voluntário” passa a ser minha nova marca de trabalho, muito mais alinhado com o que venho desenvolvendo dentro da linha de Advocacy, palestras, aulas e consultorias para empresas, governos e Organizações sociais de todos os portes e todos os países.

Agora, especialmente no Brasil e nos países de língua hispânica e portuguesa, se você quer saber sobre voluntariado busque ou indique esta marca “SER VOLUNTÁRIO”.

Uma nova marca, com muito mais vontade de fazer e buscar mais e mais para o voluntariado brasileiro e do mundo, “Ser Voluntário” uma razão para viver, uma razão para mudar e construir um mundo melhor para todos através do voluntariado.

Agora vamos direto ao ponto sempre e mais focado ainda, “Ser Voluntário”, fazer parte da construção, da solução dos problemas e aproveitar cada oportunidade para fazer o nosso melhor.

Voluntariado, trabalho voluntário, engajamento social, engajamento pessoal, não importa muito como o chamam, importa sim o que se tem ao final, o resultado, as pessoas se mobilizando para fazer algo, em primeiro lugar para si e com resultado para a sociedade, este é o trabalho voluntário que queremos, pessoas realmente engajadas e todos em um movimento de ganha, ganha.

Ser voluntário com muitas novidades e agora em diversos canais para chegar a todos. Sempre que ouvir ser voluntário, sabe que este que vos escreve estará envolvido de alguma forma, sempre com muita alegria e o máximo de comprometimento com a causa.

Obrigado por fazerem parte da minha hitória e bem vindos ao Ser Voluntário.