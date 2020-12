Dia internacional do Voluntário

Mais um ano que tenho a alegria de falar do dia 05 de dezembro, um dia importante e comum ao mesmo tempo, em 2020 comemoramos 35 anos da existência desta data que foi instituída pela ONU Organização das Nações Unidas e uma das ou talvez a única data no mundo que poderia ser feriado mundial, pois nenhuma das nações signatárias da ONU deixa de reconhece-la, nenhuma religião, nenhum partido, nenhuma raça, ninguém deixa de reconhecer a importância do Voluntariado nas mais diversas situações.

Em 1985 a intenção da ONU era promover ações de voluntariado em todas as esferas da sociedade, ao redor do mundo. Um bom modo de promover essas ações é refletir sobre elas. Pode-se começar por estabelecer uma definição da palavra "voluntário". No dicionário Houaiss, aprende-se que "voluntário" vem do latim voluntarius e significa aquele que age por vontade própria, uma vez que voluntas, também em latim, quer dizer vontade. Segundo a definição da ONU, "o voluntário é o jovem ou o adulto que, devido a seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem estar social, ou outros campos..."

Aqui, aproveitando as explicações um pouco mais técnicas, vale lembrar o que é o voluntário, “ aquele que de forma individual e sem auferir ganhos materiais, doa seu tempo e talento em prol de uma causa”, portanto é este que temos que parabenizar nesta data, minto, temos que fazer isso todos os dias, assim como deveríamos fazer com as mães, pais, mulheres, crianças, esquecer de valoriza-los em somente uma data especial, mas sim todos os dias que estão por ai a nossa disposição.

Saliento que segundo pesquisas da própria ONU temos aproximadamente 20% (aproximadamente 1.518.800.000 pessoas) da população mundial fazendo trabalho voluntário de forma rotineira, sem contar um sem número de forma pontual, portanto trata-se de uma força de trabalho de cálculo de valores e resultados incomensuráveis em prol de um mundo melhor.

Mais uma vez deixo aqui o meu MUITO OBRIGADO a cada voluntario que ajuda e tenta fazer deste mundo um lugar melhor para todos.