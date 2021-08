Dia Nacional do trabalho voluntário. 28 de agosto.

De acordo com o dicionário Aurélio, voluntário é algo “que é feito sem constrangimento ou coação; espontâneo. Que só age de acordo com a sua própria vontade. Indivíduo que se encarrega de uma incumbência à qual não estava obrigado”.

Esta data foi criada com o intuito de desenvolver o espírito de solidariedade nas pessoas, que são convidadas a colaborar com o desenvolvimento sustentável do planeta a partir de inúmeras ações.

Em 28 de agosto de 1985, a lei nº 7.352 foi sancionada no Brasil, instituindo o Dia Nacional do Voluntariado. A data é comemorada anualmente desde então, e registra a importância da solidariedade e do trabalho voluntário à sociedade.

Tendo como meta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis ODS, definidos pela ONU, os voluntários atuam de modo a diminuir a extrema pobreza e a fome, garantir o ensino básico para todos, promover a igualdade entre os sexos, reduzir a mortalidade infantil, garantir a sustentabilidade ambiental, entre vários outros objetivos.

Desenvolver o espírito voluntário é sinônimo de amor ao próximo e isso é o que não falta em muita gente pelo Brasil afora.

São muitos os exemplos de milhares de brasileiros que doam parte do seu mais precioso bem, seu tempo e talento em prol de pessoas, animais e outras causas de forma anônima e gratuita.Segundo a pesquisa da World Giving Index 2020 - CharitiesAid Foundation publica o Índice Global de Solidariedade (World Giving Index, em inglês), no qual mede a solidariedade de 146 países em três modalidades: doação em dinheiro, ajuda a um desconhecido e voluntariado. O Brasil aparece em quinto lugar em número absolutos (27 milhões de voluntários) e percentualmente na posição 75 (13%) da população envolvida em ações voluntárias. Portanto em ambos os casos percebemos o grande potencial de crescimento que o país tem nesse campo.

E aqui não estou me referindo a estar em primeiro lugar na lista, isto pouco importa, o importante é o resultado do maior engajamento das pessoas no trabalho voluntário.

Roberto Ravagnani vem se destacando neste segmento há 22 anos, nos últimos 05 tem se dedicado no campo do advocacy (defesa de uma causa) para o voluntariado.

Hoje cidadão do mundo, já viajou por toda da América Latina e do Norte apresentando o tema e defendendo o voluntariado como uma ferramenta de crescimento pessoal, social e profissional.