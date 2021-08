O Dia Nacional do Voluntariado foi instituído pela Lei de Nº 7.352, de 28 de agosto de 1985. Esta não é lei do voluntariado Lei 9.608, de 18/02/98, que rege o trabalho. Percebam que o dia foi instituído em 1985 e a lei que foi um grande avanço em 1998. Desde então, 1985, tornou-se um dia especial ao reconhecer e destacar o trabalho de pessoas que, motivadas por valores de participação e solidariedade, doam seu tempo, trabalho e talento, de forma espontânea e sem remuneração para as mais diversas causas de interesse social e comunitário.

Mesmo com esta característica especial, a data é pouco celebrada fora dos meios voluntários, esta data deveria ser celebrada de forma mais intensa, pois afinal de contas são 27.000.000 (vinte e sete milhões) de brasileiros que dedicam parte de seu tempo e conhecimento para uma causa que ajuda a nossa sociedade ser um pouco mais justa.

Diferente de muitas comemorações, esta deveria ser uma data para apresentar de forma mais intensa toda diferença que esta “categoria” faz na sociedade e inspirar aqueles que ainda não descobriram esta brilhante ferramenta de desenvolvimento pessoal, social e profissional.

De toda forma é sempre bom lembrar que temos muito a comemorar, muitas ações sociais seriam menores ou deixariam de existir caso não existisse os voluntários e isso é para ser celebrado e exaltado pelos quatro cantos do país.

Obrigado a cada ´pessoa que dedica uma parcela do seu tempo, sem importar quanto, para fazer o tempo do outro ser um pouco melhor, obrigado aos profissionais que dedicam uma parcela de seu conhecimento para que outros cresçam, obrigado aqueles que dedicam seus esforços para que outros possam sofrer menos. O voluntariado certamente é uma das “armas” mais poderosas contra a homofobia, racismo, intolerância religiosa, misoginia, misandria, intolerância política, entre outros.

Meu desejo é que a cada 28 de agosto, tenhamos mais e mais voluntários para parabenizar e o resultado é um país melhor para todos.

Por isso a luta para ter mais voluntários e pessoas falando e entendendo o assunto.

