Foi dada a largada

Mais um ano se inicia e todas aquelas promessas de vou fazer, vou mudar, mas poucos ainda contavam com a tal da pandemia que permanece entre nós de forma muito assustadora e mortal.

De toda forma o ano começou e de verdade poucas mudanças aconteceram salvo o calendário, portanto temos mais 365 dias para fazer diferente e tentar conseguir resultados diferentes.

E por falar em números, esta é minha coluna de número 147, rumando ao 156 assim comemorando 3 anos de colunas semanais sem nenhuma falha no envio, fico muito feliz com isso e com a parceria de dezenas de jornais, sites, revistas que publicam a coluna Ser Voluntário para disseminar o assunto de forma leve e descontraída, sem ser o chato de plantão para obrigar você a ser voluntário, o único que pode fazer isso é você mesmo, se impor tal realização.

Portanto esta é uma forma de fazer diferente este ano que se inicia, ler, procurar mais informações sobre voluntariado, apoiar alguma causa que te mova nesta direção, mas se não houver esta vontade, não há problema nenhum, o importante é conhecer sobre o assunto para evitar fazer comentários depreciativos sem conhecimento. Conhecer é tudo o que quero estimular os leitores a fazer, pois com conhecimento a crítica é muito mais saudável e construtiva.

Eu desejo um ano diferente, vamos fazer acontecer um ano com muitas transformações para o voluntariado e torço para que cada um consiga fazer o seu melhor.

Só me resta desejar a você um ano com muitas possibilidades para fazer diferente, o ano não muda se você não mudar. Vamos juntos é melhor, mais gostoso e mais fácil.