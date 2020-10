Quanto você pagaria para aprender novas habilidades?

Habilidades importantes, como criatividade, trabalho em equipe, condução de projetos, entre outros. Você pagaria para ter estas habilidades incorporadas a sua descrição profissional?

E se eu apresentasse a você uma possibilidade de aprender ou praticar estas e outras habilidades sem que você tenha que pagar por isso, você teria interesse?

Sem querer ser vidente, eu arrisco dizer que boa parte das pessoas que leram até aqui disseram que sim, teriam interesse em conseguir tais habilidades.

Portanto agora vou te apresentar este caminho e indicar como fazer para conseguir estas habilidades de forma gratuita e ainda ajudar causas sociais.

O trabalho voluntário é o caminho, sem riscos ou pegadinhas para você conseguir gratuitamente estas já citadas e muitas outras habilidades que podem inclusive auxiliar o seu desenvolvimento profissional, pois são expectativas dos empregadores ter colaboradores com estas e muitas outras habilidades.

O trabalho voluntário é uma formação completa e eu diria que você consegue, dependendo da atividade que escolha para desenvolver, até 09 novas habilidades de forma muito rápida e ainda tem um resultado social que você disponibiliza para a causa escolhida para fazer sua atividade voluntária.

Não sei se existe uma forma melhor de aprender e ainda ajudar outras pessoas, mas se existe eu ainda não fui apresentado.

Por isso mais uma vez convido você a conhecer e se juntar a mais de 7.000.000 de brasileiros que já fazem algum tipo de trabalho voluntário e não só faça a diferença para o próximo, mas para sua própria vida também. Será uma grande alegria ver você aprendendo e ajudando a causas que precisam do seu tempo e do seu talento.

Experimente e deixe se for capaz.