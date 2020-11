Juntos podemos muito mais

O tema voluntariado está bombando em todas as redes sociais e na mídia em geral no mundo todo e muita gente está interessada no assunto e quer se tornar um voluntário, s.q.n..

Infelizmente não é uma verdade, adoraria que fosse e que mesmo sendo uma notícia falsa fosse colocada no mundo digital para fazer o efeito que faz tantas outras notícias falsas lançadas pelo mundo afora e que se tornam virais. Por que não fazer isso com assuntos bons? Mas já diz a lenda urbana que enquanto o “cachorro continuar mordendo o homem, isso será notícia, enquanto o homem que morde o cachorro passará em branco”.

Que tempos que vivemos, o tempo da informação ou do excesso dela?

Pesquisa recente mostra que o que produzimos de conteúdo no mundo em 72 horas (03 dias) tem o mesmo volume do que produzimos do inicio dos tempos até o ano de 2003, olha que loucura, assim como ficar atualizado sem ficar maluco, como chamar a atenção dentro deste universo de informações de forma saudável e interessante?

Temos que ser pacientes, pois nos dias atuais não podemos nos iludir que o assunto voluntariado ganhe toda atenção do mundo em alguns instantes e seria ruim se assim fosse, pois na mesma velocidade que chega se vai e precisamos que o voluntariado fique de forma permanente em nossa sociedade para que tenha transformações diárias e não pontuais.

E para que isso aconteça é necessário que cada um dos voluntários conte para mais um que não é seus benefícios, convide mais uma pessoa para conhecer o assunto e assim for feito o tempo todo teremos pessoas falando ou conhecendo o trabalho voluntário o tempo todo e assim replicamos conhecimento e o poder da mobilização voluntária no mundo. Convido você que comece a utilizar a #servoluntario para começarmos essa união pelo caminho digital.