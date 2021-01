Nossa nova chance

Ano novo, vida nova, tudo será diferente, frases que estamos acostumados a ouvir e a falar muitas vezes na virada do ano ou quando esta data se aproxima. Será que realmente fazemos tudo novo, tudo diferente no ano que se inicia?

A resposta infelizmente é quase padrão, ano se inicia e continuamos na mesma toada do ano anterior sem ao menos se lembrar que prometemos fazer de forma diferente muitas coisas. Mas enquanto há vida, há esperança. Que tal agora, a partir do dia 01 de janeiro de 2021, fazer realmente tudo de forma diferente, sei que tudo é muito difícil, mas que tal fazer muitas coisas de forma diferente? Que tal começar com nosso olhar pela sociedade onde vivemos, sei que o governo tem responsabilidade e dever, mas esquece o governo, tenha um olhar mais generoso pela sociedade onde você escolheu para viver, sim escolheu, por mais que os caminhos tenham trazido você até este ponto, a escolha de ficar é só sua, poderia estar em qualquer lugar do mundo, e hoje dizer isso não é nenhum absurdo, mas você escolheu ficar ai, fixar residência, criar família, ou não, trabalhar ou não, investir ou não, ai neste espaço onde você está. Já parou para pensar por quê?

Eu não acredito no acaso, se você esta ai tem um propósito e não estou me referindo a nada divino ou sagrado, tem um motivo para estar ai, neste momento, por isso o convido a ter um olhar mais generoso com este lugar, procurando oportunidades de interferir positivamente, isto é fazer um ano de forma diferenciada, pois passamos boa parte de nossa vida em um lugar que não conhecemos e nos surpreendemos quando algo acontece muito perto de nós e temos a impressão de poderia ter feito alguma coisa para impedir que isso acontecesse.

Quando pensamos em fazer algo diferente, esta é nossa oportunidade de promover mudanças na sociedade e um caminho muito facilitado para isso é o trabalho voluntário, que nos permite interferir de forma real e positiva na maioria das vezes na sociedade do nosso entorno e isto não é uma pratica comum dos cidadãos, por isso a oportunidade de fazer diferente. Junte-se a milhões de pessoas em todo o mundo e faça um 2021 diferente para a sua vida e de muitas outras pessoas, que neste momento podem estar pensando se irão ter um novo ano em suas vidas. O trabalho voluntário transforma vidas, a começar pela nossa. Feliz 2021 diferente para todos nós. Um grande abraço e até já, ali em 2021.