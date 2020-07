O grande desafio

As mazelas políticas e o estado calamitoso da pandemia tomam as manchetes dos programas de radio e tv e as manchetes dos jornais. Somos massacrados com informações, nem sempre totalmente livre de amarras de um lado ou de outro, mas a mídia insiste em continuar nos açoitando com as notícias de chorar, e nós aceitamos e choramos com elas, ou nos revoltamos, mas a grande maioria nada faz com esta revolta.

Apesar de tudo isso insisto em dizer que se tivéssemos mais voluntários no país, teríamos um país melhor. Mas onde e como ser um voluntário?

O desafio já começa por aí, pela falta de informação, mesmo com a internet, onde supostamente tem todo tipo de informação, mas da mesma forma que a mídia, esta não é assim totalmente confiável.

Precisamos de um canal de informações para o voluntariado confiável, que possamos buscar e encontrar uma ou mais organizações para prestarmos serviço voluntário, mas para isso precisamos ter informações sobre a organização ou o grupo que busca o trabalho, avaliações de como tratam o voluntário e entendam tratar aqui, como selecionam, treinam e acompanham o trabalho voluntário, para eu como um candidato tenha tranquilidade em buscar a organização e saber que não serei explorado de alguma forma.

Por outro lado a mídia só mostra agora em época de pandemia, ações, principalmente de pessoas físicas que fazem uma ação maravilhosa e chamam a atenção de alguma forma, não entendam como uma critica a quem faz a ação, mas para a mídia que só explora o tema desta forma, noticiosa, por uma pessoa ter feito algo perto do extraordinário, pelo menos para quem ve de fora e longe, mas que muitos voluntários fazem ações muito semelhantes durante anos e nunc receberam o mesmo tratamento, não que precise, pelo contrário, mas é sim preciso mostrar o trabalho voluntário com uma lente maior para que mais pessoas possam entender e se interessar em ser um voluntario, não mostrar algo super hiper alguma coisa para que as pessoas tenham até inveja daquele ser que fez sem pensar nessa exposição toda.

Voluntários uni-vos para termos mais momento de exposição, não de uma pessoa, mas da causa voluntaria que já contribui bastante, mas pode muito mais pelo nosso país e por nossa sociedade.