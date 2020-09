Olhar voluntario

Mundo novo, novo normal, nova realidade, realidade diferenciada, não importa muito o nome, mas temos uma vida diferente acontecendo neste momento, mas o engraçado para não dizer trágico é ver grande parte da população achando que tudo já passou.

Qual a relação do parágrafo inicial com o nosso tema cotidiano que é o voluntariado?

Tem muita relação, pois em uma entrevista recente que dei para uma rádio paulista, a pergunta foi: Por que você insiste em que temos que ter mais pessoas praticando o voluntariado?

Na minha resposta esta a relação do momento atual com o voluntariado, que foi a seguinte: o voluntariado ensina as pessoas a serem melhores cidadãs, as ensina a não ver o seu semelhante como inimigo, ensina a cuidarmos uns dos outros e não querer pisar no outro para ter sucesso ou ganhar de qualquer forma, nos ensina que quando queremos o melhor para o outro isso reflete em nossa vida, de forma que o melhor chegue para nós também, quando passamos a enxergar a realidade da sociedade que nos rodeia, nos tornamos mais amáveis com esta sociedade e não vamos querer esconder ou acabar com ela, de forma geral é isto que o voluntariado nos traz e uma sociedade com mais gente pensando assim, só pode ser uma sociedade melhor para todos vivermos e criarmos nossas famílias.

E o voluntariado nos mostra isso de forma natural, por isso a experiencia se torna marcante.

O voluntário tem uma visão mais clara e consciente do que ocorre a seu redor, se torna mais crítico e busca sem o olhar da paixão fazer análises sobre o que acontece a sua volta, sem apontar dedos se um ou outro esta errado, mas o que pode, individualmente fazer para resolver a questão ou pelo menos colaborar para minimizar, visto que nem tudo é possível de ser sanado.

Este é o olhar voluntário tão importante para uma sociedade melhor para todos, por isso quanto mais voluntários no mundo, um mundo melhor teremos.

Vamos juntos fazer este mundo melhor?